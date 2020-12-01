Гендиректор клиники «Адасса»: российскую вакцину от коронавируса не разрешают в Израиле по политическим причинам

Израильский минздрав до сих пор не выдал разрешение на использование российской вакцины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько недель назад израильская клиника «Адасса» объявила о заключении сделки по приобретению значительных объемов вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства.

Планировалось, что в «Адассе» ее смогут получить все желающие. А с учетом того, что филиалы «Адассы» есть во многих странах мира, география применения могла бы быть существенно расширена.

Однако, до сих пор израильский минздрав не выдал разрешение на использование российского изобретения.

На состоявшихся сегодня слушаниях в израильском парламенте (Кнессете) генеральный директор «Адассы» профессор Зеэв Ротштейн заявил, что минздрав страны не дает добро, руководствуясь политическими причинами.

Ротштейн и ранее подчеркивал, что западная критика в адрес «Спутник V» инспирирована США, которые давно конкурируют с Россией.

Редакция израильского новостного портала newsru.co.il обратилась в минздрав Государства Израиль с просьбой прокомментировать ситуацию с разрешением российской вакцины. Ответ гласил: «Министерство здравоохранения денно и нощно трудится над продвижением темы вакцины в Израиле для жителей страны. В связи с секретностью информации и деликатностью этой темы мы не можем комментировать подобные вопросы».

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