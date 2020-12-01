Народы России провели первый Международный форум

Фото: Глеб Жижиков

Основной темой форума стала Концепция государственной национальной политики Российской Федерации и новые тенденции ее реализации.

«На форуме присутствуют почти 300 человек из разных регионов, которые занимаются национальной государственной политикой. Мы ждем более эффективной реализации государственной политики, - отметил руководителя ФАДН России Игорь Баринов. – 96 процентов опрошенных в ходе социологического исследования говорят, что не испытывают проблем в связи со своей национальностью. 87 процентов относятся благоприятно к другим национальностям, не испытывают вражды или каких-то предубеждений. Это очень высокие благоприятные цифры. Но остаются еще 3-4 процента опрошенных, в абсолютных цифрах – это миллионы людей. Они в зоне повышенной ответственности. На форуме мы собрались, чтобы определить риски, угрозы, в очередной раз сказать, что тема межнациональных отношений очень важная и чувствительная для каждого человека. Любой спор, в который вовлечены представители разных национальностей может перерасти в межнациональный конфликт. Для того чтобы это вовремя локализовать эту ситуации нужно понимать алгоритмы недопущения эскалации на региональный или федеральный уровень. Все эти важные вопросы мы обсуждали на форуме».

На форуме говорили про соблюдение прав коренных малочисленных народов.

В сентябре этого года было подписано постановление об утверждении Правил ведения списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации. Создание этого списка упростит представителям малочисленных народов оформление положенных прав и преференций. Сейчас пока приходится готовить пакет документов, чтобы подтвердить свою национальную принадлежность. Регионы Севера, Сибири и Дальнего Востока являются зонами освоения природных богатств и ответственности крупнейших компаний, которые там работают. Для народов исконно проживающих на этих территориях вопрос возмещения убытков в результате нанесения ущерба среде обитания является одним из самых актуальных.

«Чем отличаются коренные малочисленные народы от других народов нашей страны? Тем, что у них особая связь с землями предков, где они проживают, а на эти земли пришло много промышленных предприятий, - рассказала первый вице-президент Ассоциации народов Севера Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Нина Вейсалова. - Народы ждут от государства инициатив, которые могли бы быть направлены на их поддержку жизнеобеспечения в условиях глобализации и промышленного освоения и нам важно было сегодня обсудить такие законопроекты, как закон об общинах коренных народов Севера, порядок возмещения упущенной выгоды. Очень важная инициатива, которую поднимала и ассоциация, закон об учете лиц из числа коренных малочисленных народов. Им сегодня сложно вести традиционный образ жизни, потому что не закреплены нормы, которые бы прописывали их гарантии».

На примере работы компании Норникель в регионах проживания коренных малочисленных народов был показан успешный опыт взаимодействия и развития связей с общественными организациями.

«В этом году мы подписали четырехстороннее соглашение с основными общественными организациями, представляющими интересы коренных малочисленных народов. – рассказал вице-президент по федеральным и региональным программам Норникель Андрей Грачев. - Эта программа включает в себя более сорока мероприятий, которые будут выполнены в течение пяти лет. Ее бюджет составил порядка 2 миллиардов рублей. Эта программа была составлена с учетом пожеланий общин и их интересов. Очень важный вопрос государственно-частного партнерства касается поддержания энецкой письменности, совместно с Федеральным агентством по делам национальностей, общественными организациями представили этот проект на площадке Организации объединенных наций в прошлом году. Мы будем продолжать развивать наше партнерство».

Андрей Грачев. Фото: Глеб Жижиков

По соглашению подписанному с Ассоциацией КМНС предполагается целый ряд изменений в экономической, социальной сфере Таймыра, поддержка традиционных видов деятельности, улучшение условий жизни коренных малочисленных народов.

«Взаимодействие с Норильским никелем – это очень давняя история. Если вспомнить период руководства комбинатом Филатова Анатолия Васильевича, моя мама тогда была вице-президентом первой Ассоциации, она рассказывала, что коренным и малочисленным народам Таймыра было выделено 600 снегоходов Lynx. - Говорит председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края Григорий Дюкарев. - При Джонсоне Таловиче Хагажиеве были построены многоэтажные дома в Хатанге, школа в поселке Носок. Наше сотрудничество продолжается в новое время. Мы активно приняли участие в формирование плана мероприятий соглашения. Важно, чтобы оно удовлетворило потребности всех. Уже скоро в рамках программы начнется строительств крупных инфраструктурных объектов. Домов культуры в поселках Носок и Волочанка. Норникель окажет содействие в переработке продукции традиционных промыслов. Предполагается строительство цехов по переработке мяса оленя, рыбы, их перевозка в Дудинку. Оттуда переработанная продукция уже будет доходить до потребителя. Уже в этом году Норникель оплатил обучение в Норильском индустриальном институте 19 студентам из числа коренных малочисленных народов».

В следующем году Россия становится председателем Арктического совета, в который также входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия, Швеция. Изменения в Арктической зоне влияют прежде всего на ее жителей, среди которых 10 процентов относятся к коренному населению. Диалог между государством, бизнесом и народностями поможет сохранить культуру и самобытность региона, его этнографическую ценность.

«Сейчас вырабатываются правила совместного проживания в Арктики, и на сколько мы активно будем сегодня формировать эти правила, на столько хорошо мы будем жить завтра. Для нас, коренных народов Таймыра, Арктика – это родной дом», - отметил Григорий Дюкарев.