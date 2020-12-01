Не видела отца много месяцев: Юлия Скрипаль позвонила в Россию

Юлия Скрипаль перед интервью в Лондоне, май 2018 г. Фото: EAST NEWS

Вместо родной дочери за отравленным в английском Солсбери шпионом, оказывается, ухаживает медработник.

«КП» публикует подробности телефонного разговора Юлии Скрипаль со своей двоюродной сестрой Викторией.

Виктория Скрипаль по сути единственная ближайшая родственница отравленного в Британии шпиона Сергея Скрипаля, оставшаяся в России. Есть еще старенькая мама — ей 93. И больше никого. Супруга и сын Скрипаля скончались. Дочь Юля, которая была вместе с отцом в роковой день отравления, так и осталась жить в Великобритании .

Весь мир впервые услышал название «Новичок» в марте 2018-го. Тогда в предместье Лондона, городке Солсбери, на лавочке у дома был обнаружен экс-разведчик, осужденный в России за шпионаж, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Оба без сознания. Британия обвинила в случившемся Москву, заявив, что отец и дочь были отравлены ядом российского происхождения под названием «Новичок». Тогда, собственно, весь мир и узнал о существовании этого боевого отравляющего вещества. И несмотря на то, что Москва не признала обвинений, последовал ряд санкции в отношении нашей страны. Сергея Скрипаля после этого больше никто никогда не видел. А его дочь Юлия всего единожды появлялась на публике — в коротком видеообращении.

- От нее была еще пара звонков за прошедшее время, - рассказала kp.ru Виктория Скрипаль. - И еще один раз сам дядя Сережа звонил маме. Это было в прошлом году. И вот 21 ноября вдруг раздался телефонный звонок, номер определился какой-то питерский, но это звонила Юля из Лондона.

Разговор длился долго — почти час. И сестры успели обсудить не только семейный дела, но и некоторые детали отравления.

ДО СИХ ПОР ЖИВЕТ С ТРУБКОЙ В ГОРЛЕ

Юля рассказала, что отец так до сих пор до конца и не поправился после отравления (в отличие, кстати, от своего соратника по несчастью, как утверждают немецкие политики и военные, Навального, — ред.). И до сих пор нуждается в медицинской помощи.

- Оказывается, дядя Сережа до сих пор с трубкой (трахеостомой) в горле. Мышцы носоглотки атрофированы и восстановить их не удается. И удастся ли когда-нибудь — большой вопрос. Из-за эпидемии эту трубку надо менять довольно часто, раз в три месяца. «Ладно, я попрошу его как-нибудь позвонить бабушке. Ему сложно долго разговаривать», - сказала Юля, когда я предложила передать дяде Сереже, чтобы он сам набрал, а я передам трубку маме.

Более того, как из разговора поняла Виктория — Юля уже давно не живет с отцом.

- Она отдельно, дядя Сережа отдельно. И как я поняла, еще с той весны 2018. Юля поправилась и съехала куда-то от отца. «Я с папкой не живу, мы в основном по телефону общаемся. У него свои ограничения по безопасности. Я-то не особо кому нужна. Просто через меня могут на него выйти... Он живет с медиком, он же ему все необходимое и покупает», - сказала она. Ну и плюс не может Юля к нему ходить из-за коронавируса, чтобы не заразить. Сказала: «Надеюсь, хотя бы на Новый год увидимся. Ведь он в группе риска не только по возрасту, но и из-за трубки. Куда ему еще кашель?»

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

ПЕНСИЮ ДЕЛЯТ НА ДВОИХ

- А где именно они живут Юля не сказала?

- Нет. В каких-то съемных или предоставленных квартирах. Причем, как я поняла, никакой там особой щедрости от английского правительства нет. Юля сказал, что пенсию отца делят на них двоих. Плюс она что-то сама зарабатывает, беря работу по онлайну. На это и живет. Не нуждается, но и не шикует. А дом в Солсбери выкупил муниципалитет. И как-только дядя Сережа решит себе жилье покупать, ему эти деньги отдадут.

- Что-нибудь про обстоятельства отравления вы говорили?

- Да. Но ничего нового она мне сказала. Говорит, на ручку двери яд нанесли. И объяснила, как у них там все было устроено, что к двери их дома мог любой желающий подойти незаметно.

- А в Россию она возвращаться собирается?

- Нет. По крайне мере в ближайшее время точно. Недавно журналисты раскопали, что квартира в Крылатском ей больше не принадлежит, она по доверенности перешла в собственность матери ее подруги Гульнары (той самой, что привозила в Лондон гречку накануне отравления, — ред.), которая теперь всем и распоряжается. «В российской прессе пишут, что у меня друзья плохие, вещи мои распродают. А это все делается по моей просьбе. Я им сказала — делайте что хотите, распродавайте, отдавайте, мне вообще по барабану». Насчет квартиры в Москве, я так поняла, что когда ее продадут, то деньги Юле в Англию должны переправить. А так она ближайшие несколько лет будет в собственности у этих людей.

- Как-то странно, вы же ее родственница…

- Да, странно. Но я ни на что не претендую и никогда не претендовала. И мы с Юлей никогда особо близки не были. Она выросла на Мальте, мы редко виделись. И вообще такая отстраненная немного была от нас. Помню, просили ее пустить мою дочь Катю на два дня переночевать, ей надо было по делам в Москве побыть. Она отказала. А тут чужих людей пустила (ту самую Гульнару и ее молодого человека, - ред). Мне кажется, она и звонила чтобы своих друзей поддержать, сказать, что они на самом деле хорошие. Чтобы это просочилось в прессу.

- Юля знала, что вы все журналистам расскажете?

- Ну она в курсе, что у меня установлена программа на телефоне, и все звонки записываются. Если бы хотела без записи, то позвонила бы по интернету. Но выбрала такой вот способ. Хотя она подчеркнула прямо, что звонит по своей личной инициативе, и этот звонок ни с кем не согласован.

Еще меня так немного удивило, что Юля говорила - папа перед ней чувствует себя виноватым, мол так случилось и он невольно втянул ее во все это. А вот мне ничего по этому поводу ничего не передал. Хотя у моей семьи до сих пор проблемы, многие говорят «это потомственные предатели Родины». И даже флаги с моего окна на день Победы, которые я повесила, сняли. Ну ладно, мы переживем уж как-нибудь все это. Нам не привыкать. Мы и в тюрьму дяде Сереже передачки носили, в то время как его семья и та же Юля занимались своими делами.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СТАРЕНЬКАЯ МАМА ОЧЕНЬ ЖДЕТ ЗВОНКА ОТ СЫНА

- Что еще вы обсуждали?

- Про бабушку — маму Сергея Викторовича — много говорили. Юля передала, что папа волнуется, поняла ли мама, что это он ей звонил (последний звонок был в мае 2019-го, — ред). Я успокоила, что она прекрасно поняла, плакала потом весь вечер. Я предложила в любой момент устроить бабушке и дяде звонок по видеосвязи, мы можем на телевизор картинку вывести, на большой экран, чтобы они могли посмотреть друг на друга. Все-таки он свою маму много лет не видел, последний раз в сентябре 2004-го, когда отца хоронили. После его сразу же арестовали, ну а потом обменяли и он из тюрьмы прямо в Англию улетел. Юля все говорила: папа переживает мол, потому что пишут - он тут свою маму старенькую бросил. Но он не бросил. Передать эту информацию было одной из целей этого звонка. Ну, так мне показалось.

- В целом как вы почувствовали, Юля довольна жизнью?

- По ощущения да, у нее все хорошо. Сказала, что никуда она не летала — ни в какую Новую Зеландию или Австралию, хотя об этом ходили упорные слухи. Якобы, их перебросили куда-то. Но это не так: «Я сама смеюсь, где там еще я побывала», — сказала она. И что все у нее в жизни более-менее хорошо. От отравления оправилась, никаких последствий, только зрение чуть-чуть упало. Работа есть, жилье есть. И даже гражданство Великобритании она уже получила. При этом российское тоже оставила. Завела себе там двух собак и гуляет с ними по полям. А вот у папы все хуже. Он не может ходить по улицам с этой трубкой — узнают. Не может сам за рулем сидеть, и никаких физических нагрузок ему нельзя.

- Еще будете ждать звонков?

- Да. Дядя же бабушке хотел позвонить. Будем очень ждать.

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