Коронавирус у звезд, последние новости на 1 декабря: как восстанавливаются Елена Ксенофонтова и Евгения Медведева

Елена Ксенофонтова справилась с коронавирусом и уже наряжает елки для коллег. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сегодня, 1 декабря знаменитости сообщили о лечении и реабилитации после заражения COVID-19.

Лечатся амбулаторно

43-летняя Елена Ваенга сообщила, что ее мама и бабушка лечатся от коронавируса. Семья живет вместе в загородном доме, поэтому певица контактировали с заболевшими и находится на самоизоляции. Елена не болеет, чувствует себя хорошо – затеяла уборку, занята домашними делами. На вопросы о том, как переносит болезнь 94-летняя бабушка певица отвечает: «Лежит, спит».

29-летний Антон Шастун попросил всех быть осторожными, потому что, к примеру, его коронавирус протекает бессимптомно. А о наличии заболевания ведущий «Импровизации» узнал, сдав очередной тест. Теперь выступления перенесены - ждет в самоизоляции отрицательного теста через обозначенный врачом промежуток времени

35-летний Льюис Хэмилтон стал третьим пилотом «Формулы-1» после Серхио Переса и Лэнса Стролла, который по ходу сезона получил положительный результат теста на коронавирус. Сегодня Хэмилтон в социальных сетях объяснил болельщикам, как протекает его болезнь: «Я опустошён из-за того, что не смогу гоняться в этот уик-энд. С тех пор как в июне начался сезон, мы вместе с командой предпринимали все меры предосторожности, какие только могли - и повсеместно соблюдали протоколы безопасности. К сожалению, после трёх отрицательных тестов на прошлой неделе; вчера я почувствовал лёгкие симптомы болезни и запросил ещё один анализ. Результат оказался положительным. Поэтому я немедленно ушёл на самоизоляцию на десять дней». Семикратный чемпион «Формулы-1» чувствует себя терпимо, болезнь протекает в легкой форме. Хэмилтон огорчен тем, что пропустит Гран При Сахира в эти выходные, но подчеркивает – для него важнее всего следовать всем протоколам безопасности. Именитый гонщик обещает на карантине поддерживать себя в рабочей спортивной форме.

Вылечились

21-летняя Евгения Медведева наконец-то выздоровела. Спортсменка уже смогла впервые после перерыва выйти в кафе. Фигуристка порадовала болельщиков: «Возвращаемся к нормальной жизни после долгой паузы. Забываем ноябрь и двигаемся дальше».

47-летняя Елена Ксенофонтова обрадовала сообщением о выздоровлении. Однако призналась: «Но, если честно, тяжеловато пока». После месяца лечения амбулаторно и в клинике, Елене предстоит восстановление. Уже прошедшие реабилитацию «коллеги по болезни», порекомендовали актрисе посещать соляную пещеру: мол, в ней полезно дышать. Ксенофонтова постепенно возвращается к привычным делам – в декабре она увлечена созданием дизайнерских елок, в том числе для коллег-друзей.

61-летний Александр Васильев переболел коронавирусом еще весной, но полностью обоняние к историку моды так и не вернулось. Ведущий «Модного приговора» сообщил: «Мне кажется, что обоняние вернулось не на 100% - раньше был более чувствителен к духам и многим запахам». Васильев стал гостем программы «Здоровье», где получил совет от Елены Малышевой, как быстрее восстановить обоняние – промывать нос соляными и другими растворами; использовать гормональный спрей для носа.

Малышева проверила – восстановились ли легкие у коллеги: «Одним выдохом надо раздуть шарик воздушный не меньше чем на 10 см в диаметре. Александр справился!» Васильев действительно смог надуть шар одним выдохом на нужный размер. Доктора резюмировали – восстановился. Васильев рассказал: «Я восстановился, потому что я ездил на Балтийское море в Калининградскую область в Зеленоградск, где у меня дом. Там много сосен, там дюны, там море. Это то, что для меня стало самым прекрасным лекарством».

Утраты

98-летняя Ирина Антонова была госпитализирована с подозрением на инсульт, уже в больнице у Ирины Александровны диагностировали коронавирус. Президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина умерла из-за осложнений, спровоцированных в том числе коронавирусной инфекцией.