Коронавирус в Москве, последние новости на 2 декабря 2020 года: в баню и парикмахерскую теперь пустят только по коду

Пассажир столичного метро в дни пандемии коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежедневный прирост зараженных ковидом в Москве остается на высоком уровне. Накануне оперштаб сообщил, что было выявлено еще 6524 заболевших. Однако число пациентов, которых выписывают из больниц и снимают из-под медицинского наблюдения, также велико. В последней сводке фигурировала цифра в 6225 москвичей.

— Напоминаем о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, — сообщили в оперативном штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Москве.

В московские салоны красоты, бани, кинотеатры и музеи впустят только по QR кодам. Регистрироваться при входе раньше можно было только в ночных клубах. Но позже рестораны сами заявили о готовности распространить эту практику и на дневные заведения. Теперь она становится повсеместной и обязательной.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что около 50% жителей столицы переболели и имеют иммунитет к коронавирусу. Журналисты «КП решили разобраться в цифрах. Для этого поговорили иммунологом, который высказал мнение, что исследования проводят некачественно.

В Москве активно продают фальшивые справки об отсутствии коронавируса. Возмездия мошенники не бояться, так как большинство работают из-за границы. Купить подложный документ можно за 2-3 тысячи рублей. Однако юристы не советуют этого делать.