Уральский Раскольников, задушивший 26 пенсионерок: Жаль, что мой сын будет носить клеймо убийцы

Хотя на маньяка он не очень похож. Фото: СК

Еще чуть-чуть, и в следующем году у него была бы своя памятная дата - десять лет, как полиция не может выйти на его след. Начал душегуб еще в 2011 году, а к декабрю 2020-го запачкался изрядно - количество приписываемых ему жертв колебалось от 25 до 32. Жертв находил по одной и той же схеме. Вычислял квартиры одиноких женщин. Представляясь сотрудником ТСЖ или социальных служб, попадал в квартиры и душил их хозяек. Сопротивляться у ничего не подозревавших женщин не было сил, ведь это были немощные пенсионерки. Самой молодой его жертве было 75 лет, а самой старшей - 90.

С ВОСЬМЫМ МАРТА

Первое убийство поволжский маньяк, как его назовут позднее, совершил в марте 2011-го в Казани. Задушенную 82-летнюю пенсионерку обнаружили родственники. Но полицейским тогда не удалось никого найти.

В октябре того же года так же убили еще двух женщин.

- В течение недели в Казани было совершено сразу два разбойных нападения на квартиры в Московском и Советском районах. Преступник искал деньги, в одной из квартир он похитил 50 тысяч рублей, - сообщали тогда в Следственном комитете Татарстана.

В конце октября 2011-го, когда следователи объединили эти дела в серию, маньяк снова напомнил о себе. Преступник сильно избил 83-летнюю старушку, она потеряла сознание. Решив, что женщина умерла, он устроил в квартире погром, нашел 30 тысяч рублей, прихватил сберкнижку и скрылся. Пострадавшая, очнувшаяся уже в больнице, могла бы претендовать на миллион рублей, обещанных за любую информацию о налетчике. Но описать нападавшего она не смогла - женщина была слепой. А соседи одной из погибших потом вспомнили, что за пару дней до нападения по квартирам ходил мужчина, представлялся сотрудником ЖЭУ и расспрашивал, кто с кем живет.

В Казани он оставил после себя еще шесть трупов.

- Седьмую жертву он убил 8 марта 2002-го, задушил 82-летнюю старушку поясом от халата. Нагрянул к ней незадолго до визита родственников, которые собирались поздравить ее с праздником. После убийства запер дверь ее ключами, и попасть в квартиру близкие смогли только при помощи хранившегося у соседей запасного комплекта ключей, - рассказывали в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.

Убийца искал ценности, но ничего так и не нашел. Деньги хранились в тайнике.

Этот фоторобот наводил ужас на жителей нескольких регионов страны. Фото: СК

В НЕДОБРЫЙ ПУТЬ

Изрядно наследив, он отправился путешествовать по соседним регионам - Ульяновской и Нижегородской областям, Удмуртии и Марии-Эл. Убийства, исполненные в традиционном для маньяка стиле, произошли в Ижевске и Перми (апрель 2012-го). В мае того же года объявился в Самаре - еще «плюс два» трупа.

Осенью перебрался в Башкирию: с 25 по 27 сентября отправил на тот свет трех женщин. Тактику свою к тому времени он чуть изменил: поджидал женщин на улице у подъезда, заводил разговор и провожал до квартир, где и душил. Правда, 26 сентября маньяк показал личико - камера, установленная в одном из подъездов, сняла его полубоком.

Тогда к рисованной ориентировке, прибавился фоторобот и описание: «Мужчина, на вид 25 - 35 лет, рост 170 - 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, размер обуви 40 - 41».

К этому времени количество убийств, приписываемых поволжском маньяку, выросло до 31, однако после этого о нем не было ни слуху ни духу несколько лет.

ПО ЛОЖНОМУ СЛЕДУ

В 2017 году о деле убийцы пенсионерок снова вспомнили. Но он как будто бы сменил почерк.

По версии следствия, 6 марта 2017 года в городке Ярцево в Смоленской области он забил и зарезал 56-летнюю Наталью Сарофненкову. Прихватив 10 тысяч рублей и банковскую карту, отправился в Самару. Здесь 25 марта залез в частный дом и начал искать украшения. В разгар поисков появилась хозяйка, которую он традиционно задушил. Из дома пропали 7 тысяч рублей и два золотых кольца.

27 марта 2017 года погибла пенсионерка Куклева. К ней в дом убийца пробрался под видом представителя фирмы, занимавшейся остеклением балконов. Но не задушил, а зарезал, а из дома пропало все золото и серебро.

На следующий день полиция задержала 38-летнего Павла Шайахметова. Он признался в этих преступлениях. Сперва следствие было уверено, что этот тот самый поволжский маньяк, но потом Павел начал отказываться и от показаний.

- Я не признаю ничего, все доказательства сфальсифицированы, - говорил он на заседании суда 26 марта 2018 года. Меня сначала обвиняли, что я якобы являюсь каким-то маньяком, потом грабителем, наемным убийцей. Множество эпизодов на меня пытались повесить, и до сих пор это не прекращается. Мне пытаются еще и еще эпизоды какие-то прилепить, даже по тем местам, в которых я не был никогда в жизни.., - это были последние слова Шайахметова. На следующее утро он покончил с собой.

В 2017 году поволжским маньяком окрестили Павла Шайахметова. Он отрицал обвинения и свел счеты с жизнью перед очередным заседанием суда. Фото: Михаил ГОРЮНОВ

НЕ ПОМНИТ, СКОЛЬКО УБИЛ

Шансы поймать настоящего маньяка были минимальными, но сумму за информацию о нем в 2019-м увеличили до 3 миллионов рублей.

Задержать подозреваемого удалось лишь в минувший вторник. Наводившим ужас на все Поволжье убийцей оказался 38-летний слесарь Радик Тагиров. Его задержали в поселке Дербышки, где он жил у подруги. Вместе с ними жил ее 12-летний сын от первого брака и шестимесячный мальчик, которого она родила от Тагирова.

Именно у этого дома произошло задержание. Фото: Камилла МИННИБАЕВА

Наш источник в следствии сообщил, что во время ареста Тагиров расплакался, а потом признался, что уже и не помнит, скольких женщин убил.

Дело в том, что с 2011 по 2015 год он был наркоманом, но потом избавился от этой привычки. Рассказал, что после возвращения из тюрьмы, куда попал в 2009 году за кражу, ему пришлось жить на улице, а на работу никуда не брали. Нехотя вспомнил первое нападение - жертву подкараулил, когда она возвращалась из магазина. Напал, потому что хотел есть. Из квартир забирал прежде всего еду, иногда - деньги. Старался не оставлять своих следов, но тем не менее наследил - на местах преступления были отпечатки обуви, биологические. Все их тщательно изучили во время следствия.

Во время проверки биологических следов с нескольких мест преступлений эксперты выявили схожесть ДНК-профилей.

- Криминалисты в ходе более 10 тысяч сравнительных ДНК-тестов выяснили, что за всеми преступлениями стоит один человек, - сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Тогда у мужчин из Советского района Казани, где произошли первые несколько преступлений маньяка, взяли ДНК-тесты. Образцы, взятые у одного из них, оказавшегося родственником Тагирова, были похожи на найденные на месте убийств. За мужчиной и его родней начали следить. А сам Тагиров хоть и жил отдельно, но с родственниками виделся.

Прокололся он, когда на днях встретился с отцом, за которым уже следили оперативники, и включил свой мобильный телефон. Так его и удалось отследить.

Во время допроса Тагиров посетовал, что его маленькому сыну будет тяжко, ведь всю жизнь ему придется носить клеймо сына убийцы.

Пока поволжского маньяка подозревают в убийстве 26 женщин.

P.S. Как стало известно «Комсомолке» из собственных источников, несколько лет назад пропала без вести мать сожительницы Тагирова. Причастен ли он к исчезновению еще одной пенсионерки, будут выяснять следователи.