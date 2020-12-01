Наезд на пешеходов в немецком Трире не является терактом

Власти заявляют о четырех погибших в результате ЧП в Трире. Фото: EAST NEWS

После начала расследования гибели пешеходов в немецком Трире, наезд на которых совершил 51-летний мужчина, полиция ФРГ провела пресс-конференцию, в ходе которой озвучила некоторые детали начавшегося расследования.

За рулем внедорожника, начавшего внезапно давить пешеходов в центре города Трир, находился 51-летний этнический немец, гражданин ФРГ.

Известно, что недавно, после смерти матери, он продал дом и стал жить то в автомобиле, то у родственников. Соседи охарактеризовали его как вспыльчивого, психически неуравновешенного человека.

Также сообщается о его пристрастии к спиртному. На момент задержания в его крови было зафиксировано 1,4 промилле алкоголя.

При задержании мужчина оказал сопротивление, полицейским пришлось идти на таран, чтобы остановить его.

Следственные мероприятия продолжаются, задержанный также будет направлен на психиатрическую экспертизу. Пока следователям не ясны мотивы преступления.

В результате трагедии 4 человека погибло, среди них – 9-месячный ребенок. Более 10 человек получили ранения и госпитализированы.

Завтра в Трире будет объявлен траур.

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