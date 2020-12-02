Правда ли, что переболевшие коронавирусом москвичи сметают с прилавков кислородные концентраторы

- Мишка, дыши глубже! У тебя китайский ковид. Фото: Shutterstock

Из-за ковидной истерии сперва скупили все антисептики и средства защиты. Потом смели ртутные термометры. Осенью дефицитным медицинским товаром в Москве могут оказаться кислородные концентраторы. Читатели написали в редакцию «Комсомолки», что за техникой выстраиваются очереди, а прибор нужно еще поискать.

Концентратор кислорода нужен людям с пониженной концентрацией кислорода в крови. Его могут прописать больному с ковидом и уже вылечившемуся пациенту.

Для проверки слуха корреспондент «Комсомолки» отправился в ближайший салон медтехники у метро «Сокольники».

- Это вы сейчас звонили по поводу кислородных концентраторов? Мы под вас бронь держим. Оформляем? - с порога начала продавец.

Объяснил, что меня с кем-то спутали и я просто зашел посмотреть.

- Конечно, смотрите! У нас два приборчика в наличии - по 49 990 рублей. Можем еще со склада доставить. Спрос на них сейчас и правда приличный, но не ажиотажный, - пояснила продавец. - Техника напрямую от поставщика. Да, made in China, но качественная, даже все надписи на русском сделаны.

Для чистоты эксперимента двигаюсь в другой магазин медтехники по соседству.

- Мне бы концентратор кислородный. У вас есть? - интересуюсь у продавца.

- В этом пункте нет, но есть в другом. Можем доставить оттуда к вечеру, - с деловым видом начал менеджер. - Но это габаритный - 26 кило! Такие в больницы закупают. Если компактная модель для дома нужна, то их нет - разобрали. Время сейчас такое... Предлагаю оформить предзаказ на 20 декабря. Если сейчас оплатите, сделаем скидку.

Выхожу из магазина и начинаю прозванивать объявления в интернете. В Москве хорошо развита услуга аренды медтехники. В компаниях «Кислород», Mediflex, Atmung сообщили, что все приборы разобрали. Предложили записаться в очередь на бронь. В фирме «Городской центр проката» сказали, что техника есть. В конторе OXY2 арендные приборы разобрали, однако в продаже есть всякие модели. В клинической больнице Семашко - это частная клиника - склад приборов полон.

- Приезжайте. Цена 9000 рублей в месяц, плюс залог 41 837 рублей - это цена устройства, - рассказала менеджер.

Еще пять московских компаний сказали, что приборы доступны. Цены разные. Где-то 10 000 рублей в месяц, где-то такая же цена за две недели. Спустя пару часов, как закончил обзвон, менеджеры фирм сами стали звонить и интересоваться, не надумал ли купить устройство.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Для чего нужен этот прибор

Олег ДМИТРИЕВ, врач общей практики Европейского медицинского центра (ЕМС):

- Кислородный концентратор - устройство, которое выделяет кислород из атмосферного воздуха. На выходе получается газовая смесь, на 95% состоящая из кислорода. Она поступает в диффузор для вдыхания.

Устройство бывает стационарным и портативным. Портативные чаще используют в домашних условиях. В первую очередь кислородные ингаляции показаны при бронхиальной астме, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сердечной и дыхательной недостаточности, легочной гипертензии. Кислородный накопитель применяется также у пациентов с COVID-19 с признаками дыхательной недостаточности.

Кислородная терапия назначается больным в период восстановления после операций и тяжелых заболеваний, поскольку помогает укрепить защитные силы организма. Регулярный прием кислородных коктейлей и профилактические ингаляции рекомендованы беременным, спортсменам, лицам пожилого возраста, курильщикам.

В продаже бывают и кислородные одноразовые баллончики. Их хватает на 60 - 80 вдохов в зависимости от объема. Могут служить заменой кислородным концентраторам. Продолжительность курсов лечения или профилактики варьируется. Просто проконсультируйтесь с врачом.