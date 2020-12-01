Сергей Сторчак: Правильно, что губернаторы и глава Центробанка иметь двойное гражданство не смогут

Советник главы Минфина России Сергей Сторчак. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Госдуму президентом страны внесен проект закона, который запрещает государственным и муниципальным служащим иметь двойное гражданство или вид на жительство в каком-то ином государстве, кроме России. Если чиновник, живущий «на две страны» в течении полугода отсутствие у себя чужого гражданства не подтвердит, он будет уволен. Кстати, коснется это и парламентариев, и дипломатов и, разумеется, словаков.

За комментариями «КП» обратилась к бывшему многолетнему заместителю министра финансов, а ныне советнику главы Минфина России Сергей Сторчаку.

- Почему нужен запрет на двойное гражданство силовикам — понятно, а также ряду других категорий, допущенных к гостайне. Но все прочие чиновники за что «пострадали»?

- Дело не в допуске к гостайне. Мотивировочная часть этого решения, скорее такая: это больше внутренняя дисциплина для тех, кто занят служебной государственной деятельностью во властных структурах.

- Будь ты хоть замом губернатора по коммуналке, условно?

- Госслужба вообще предполагает серьезные ограничения изначально. Человек, наделенный полномочиями, должен понимать четко, на кого он работает. И во имя чего. И, соответственно, не создавать предпосылок, которые могли бы поставить под угрозу государственные интересы. Ну, или если мягче сказать — служебные интересы.

- Главы регионов - в списке, финансовые бонзы — в списке?

- Да, губернаторы и глава Центробанка по этому закону тоже не смогут иметь двойное гражданство. И это правильно. Единоначалие никто не отменял. Это ключевой принцип управления любой системой. Для первых лиц ограничения должны быть введены в первую очередь. Заместители первых лиц, конечно, наделены определенными полномочиями, но единоначалие важнее.

- Подобные ограничения могут привести к оттоку талантливых управленцев?

- Не хочу использовать слово «ограничения». Набор условий, которые дают возможность занять властные позиции, уже достаточно обширен. Не вижу, какие еще дополнительно можно и нужно вводить. Запреты на приобретение счетов, на недвижимость за рубежом и еще запрет на двойное гражданство — этого, как мне видится, достаточно.

- Убираются возможные рычаги влияния извне?

- Отсекаются ниточки, за которые человека могут подергать. Кстати, в бытность мою заместителем министра финансов, я не наблюдал, чтобы у кого то из коллег возникали проблемы, с этим связанные.

- Но молодежь не захочет делать карьеру чиновника?

- Важно, чтобы еще на этапе обучения, получения образования молодежь ясно понимала, с чем будет сопряжен карьерный рост. И представляла, что, если вы хотите идти во властные структуры — у вас есть определенные условия, по которым вас могут принять на эту работу. Или не принять. Чтобы все сразу все понимали. Тот, кто захочет идти в политику, заниматься государственным управлением, заранее представлял, в каких условиях предстоит работать.