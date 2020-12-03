Почти ровесницы: Мама Игоря Макарова оказалась копией Леры Кудрявцевой

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров живут в законном браке уже семь лет. Фото: Инстаграм.

Говорят, мужчины часто выбирают себе в жены женщин, похожих на своих матерей. Хоккеист Игорь Макаров – прямое тому подтверждение. Недавно весь мир отмечал международный День матери. В честь этого события 33-летний спортсмен выложил в Инстаграме фото яркой блондинки. На долю секунды может показаться, что женщина на снимке – жена Игоря Лера Кудрявцева. Но нет, это – его мама Наталья. И она очень похожа на звездную супругу Макарова.

Мама Игоря Наталья очень похожа на его жену Леру Кудрявцеву. Фото: Инстаграм.

У жены спортсмена Леры и у его мамы Натальи одинаковый типаж: обе – стройные, светловолосые, очень ухоженные и привлекательные. Наталья любит спорт и тщательно следит за фигурой. В ее Инстаграме много снимков из тренажерного зала, где она качает пресс и поднимает штангу.

Как и Лера, она может позволить в свои годы поделиться в соцсети снимком с обнаженным прессом или в купальнике. Если судить по Инстаграму, мама Игоря рассталась с его отцом и сейчас находится в поиске новых отношений.

У Леры и Натальи один и тот же типаж - яркие блондинки. Фото: Инстаграм.

Неизвестно, сколько Наталье лет, но, кажется, она ненамного старше 49-летней Кудрявцевой. Что неудивительно, ведь Лера старше своего супруга на 16 лет. По рассказам Леры, родителей Игоря эта разница в возрасте совсем не смутила.

Лера и Наталья часто фотографируются вместе, видимо, между женщинами сложились теплые отношения. А ведь так было далеко не всегда. Когда Лера и Игорь только поженились, присутствовавший на свадьбе телеведущий Отар Кушанашвили рассказывал: ему показалось, что мама жениха не совсем довольна.

- Я спросил у его папы: „Как вы отнеслись к этому браку?“ — „Знаешь, Отарик, — сказал он, — между нами было много разговоров, но Лера нас к себе расположила. Мы решили не загадывать наперед. Пока Игорек счастлив — пусть наслаждается жизнью“», - рассказал Кушанашвили.

Мама спортсмена сохранила потрясающую фигуру. Фото: Инстаграм.

Скорее всего, сердце свекрови оттаяло, когда на свет появилась внучка Маша. Девочка растет настоящей красавицей: белокурая, с густыми ресницами, не по годам развитая. Такой ангелочек растопит любое сердце. Лера – замечательная мать, она много делает для того, чтобы Маша росла умненькой и здоровой. Телеведущая наняла для двухлетней дочки лучших педагогов, которые занимаются с девочкой, учат ее читать и считать.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров сыграли пышную свадьбу в 2013 году. Поначалу многих удивляла большая разница в возрасте супругов, но теперь даже отъявленные скептики признали, что они гармоничная пара. Сама телеведущая недавно призналась: «Это мой человек, просто мой». Во время прямого Инстаграм-эфира с Тиной Канделаки Кудрявцева рассказала, как развивался ее роман с будущим мужем. Лера призналась, что интим у них с Игорем случился уже на первом свидании.

- Сколько я продержалась до первого секса? 8 часов. Я не шучу. Все было в первый же день, да, - рассказала она Тине Канделаки. - Сейчас объясню. Может, я вру, что именно 8 часов, но мы познакомились с ним вечером и проговорили до 11 утра. Причем заметьте, я не пью и наркотики не употребляю. Как познакомились, больше не расставались.

Наталья любит спорт - что неудивительно, с таким-то сыном! Фото: Инстаграм.

По словам Леры, инициативу на первом свидании проявил именно Макаров. Они с мужем познакомились в ресторане – сидели за соседними столиками, и Игорь набрался храбрости и подошел к ней.

- Он, кстати, говорит, что я ему глазки строила. Врет! Это он ходил вокруг меня. Кто проявил инициативу и пригласил к себе домой? Он, конечно. Не я же, - рассказывала Кудрявцева.