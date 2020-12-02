Турецкий гамбит: как выглядит соперничество России и Турции на шахматной доске

Российские миротворцы у армянского монастыря Дадиванка, Нагорный Карабах. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

К сожалению, Россия обречена дружить, конфликтовать и воевать с Турцией. Исторически наши зоны интересов накладываются друг на друга и пересекаются уже почти 500 лет. Это если считать с первого военного конфликта между нашими государствами в далеких 1569 - 1570 годах. Россия тогда ликвидировала Астраханское ханство, и турецкий султан отправил в свою «зону интересов» 15-тысячную армию, чтобы забрать Астрахань обратно. Турок разбили, и это было только начало. В следующие столетия России пришлось воевать с Турцией двенадцать раз, если считать и Первую мировую войну - фактически последнюю нашу открытую войну. Самое неприятное, что практически все болевые точки, причины российско-турецких войн прошли сквозь столетия и по-прежнему актуальны - Турция по ним работает. Россия тоже не сидит сложа руки и с завидным постоянством делает так, что Турция вынуждена менять свою наступательную стратегию, маневрировать, ослаблять давление. Россия все время держит наших заклятых друзей в тонусе. Партии, их множество, в большинстве своем не закончены, их только начинают играть.

Крымский гамбит

Шахматный термин «гамбит» в первоначальном, итальянском значении - «подножка».

С 1991 года, сразу после обретения Украиной независимости, Турция проявляла большой интерес к Крыму. Все процессы шли под ковром. Велась работа с крымскими татарами. На территорию полуострова «подсадили-привили» несколько религиозно-экстремистских организаций. Не забуду, как в марте 2014 году я попытался сделать интервью с имамом Бахчисарайской мечети, наверное, главной мечети полуострова, и получил такой ответ: «Он не будет с вами говорить, переводчика сейчас нет». Я удивился. Оказывается, имам приехал из Турции и в Крыму всего лишь несколько месяцев. Имам знает арабский язык, а русский или татарский - нет.

Февраль 2014 года. Во время столкновений между сторонниками и противниками новой власти Украины у здания Верховного Совета Крыма. Фото ИТАР-ТАСС/ Алексей Павлишак

Работу турок с Крымом, на мой взгляд, можно счесть образцом «мягкой силы». В 2012 году товарооборот между Крымом и Турцией составил 1,8 миллиарда долларов! Через турецкое агентство по международному сотрудничеству шли деньги на поддержку крымско-татарских СМИ, фондов благотворительных программ. Политическое влияние турок заключалось в том, что ныне запрещенный и разогнанный «меджлис крымско-татарского народа» чуть ли не кушал с рук у турок (он получил 1 миллион долларов только за 2012 - 2014 годы) и мог давить и на Симферополь, и на Киев.

Есть мнение, что в 2014 году мы лишь немного опередили турок с Крымом.

Украинский эндшпиль

В эндшпиле основной задачей является не победа, а превращение пешки в ферзя, и для этого ей придется пересечь всю доску, проделав трудный и опасный путь.

Историческая база и поводы для этого есть. Почти десять лет Россия и Турция воевали за территории, входящие сейчас в состав Украины. Потом была серия бесконечных войн с турками за Крым, Приазовье и побережье Черного моря… Можно предположить, что Турция до сих пор считает эти земли своими. Геополитически Украина для Турции - инструмент для «работы с Россией». Если до 14-го года отношения материковой Украины и Турции практически не развивались, то после майдана все решительно изменилось. Турция моментально отреагировала на этот проект «АнтиРоссия», а Украина радостно откликнулась, особенно после закономерного остывания европейского и американского интереса к «революции гiдности».

В 2019 году было объявлено о создании совместного предприятия «Укрспецэкспорта» и турецкой Baykar Defence. В отличие от подобных проектов, закончившихся коррупцией и распилом, первые турецкие тяжелые ударные беспилотники с украинскими двигателями уже летают на аэродроме Чорлу под Стамбулом.

На Украине с Турцией связывают большие надежды и рассчитывают вернуть Крым и Донбасс.

Карабахский цугцванг

В этой позиции шахматной партии каждый следующий ход лишь усугубляет положение одного из игроков. Особенно если второй игрок вдруг перестал играть.

Последний раз Россия воевала с турками в Закавказье в 1916 году, воевала удачно, продвинувшись вглубь Османской империи и практически «пересобрав» Армению на ее исторических землях.

На нынешней войне в Карабахе Россия объявилась в самой выигрышной стратегической позиции - в качестве миротворца и примирителя.

Скорее всего, события в Карабахе - большая заявка Турции на участие в закавказских и кавказских процессах. Она работала в регионе еще начиная с дудаевской Чечни и заканчивая масхадовской Ичкерией. Была тыловой и медицинской базой боевиков, но в начале 2000-х была вынуждена покинуть российский Северный Кавказ, а турецкая агентура была задержана или уничтожена. Турция немного работала в Абхазии через экономические контакты в курортном бизнесе. Сотрудничала с Грузией во время войны 08.08.08 - поставляла боеприпасы и технику, например, один из подбитых турецких броневиков я видел в Цхинвале во время «пяти-дневной войны». В последние годы турецкий бизнес очень крупно вложился в грузинские черноморские курорты.

На войне в Карабахе Россия объявилась в самой выигрышной позиции - в качестве миротворца и примирителя. Фото: Ralph KERPA/Global Look Press

Зона наших внешних интересов - сирийский миттельшпиль

По учебнику, миттельшпиль - атака и защита, позиционное маневрирование, комбинации и жертвы фигур. Не хватает только провокации, но в шахматной игре такого действия нет в отличие от реальности.

Если упрощать до полного понимания, Сирия - это мини-империя, собранная из провинций, населенных самыми разными религиозно-этническими группами.

Граница Сирии и Турции - более 800 километров. В конфликт этот Турция вмешалась в самом начале, еще в 2011 году, пытаясь решить несколько задач. Первая - приращение земель согласно неоосманской концепции: эти территории были турецкими до 1918 года. Север Сирии населен туркоманами, гражданами Сирии, имеющими турецкие, тюркские корни, а значит, есть формальный повод для аннексии. Подогревая гражданскую войну, Турция рассчитывала, что после развала Сирии на этих землях можно будет как минимум разместить три миллиона сирийских беженцев, проживающих нелегально в больших городах и в лагерях вдоль границы. Не случилось, и эти беженцы - по-прежнему колоссальная социальная обуза для Турции. Еще одна задача турок - курдская проблема. Турции важно было не допустить создания независимого курдского государства на землях Сирии, Турции и Ирака после падения режима Башара Асада. Турция собиралась модернизировать эту затянувшуюся гражданскую войну, открыто поддерживая оппозиционную Свободную сирийскую армию (сейчас - Национальная армия). Но вмешательство России в октябре 2015 года перечеркнуло все турецкие планы. Вообще все. Единственное, были соблюдены неафишируемые российско-турецкие договоренности о курдах - очень болезненной турецкой проблеме. Россия перестала их поддерживать, а курды сразу же нашли новых друзей в США.

В годы гражданской войны в Сирии, Турция открыто поддержала сражающуюся с войсками президента Асада Свободную сирийскую армию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Побочные турецкие партии: «Западный вектор»

Все они связаны с добычей энергоресурсов либо контролем за их транспортировкой. В 2019 году Турция подписала с одним из «правительств» Ливии соглашение о границах континентального шельфа и сразу же приступила к поиску нефти и газа. Попутно поддерживая одну из сторон в ливийской гражданской войне - правительство в Триполи, признанное ООН. В Ливию были введены турецкие войска, по официальной версии, «для наблюдения». Другую сторону - правительство Хафтара - неофициально поддержала Россия.

Эрдоган видит себя новым Ататюрком. Создателем Османской империи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Буквально на днях Эрдоган прибыл на территорию Северного Кипра (не признанного никем, кроме Турции) и устроил пикник на пляже, демонстрируя турецкую принадлежность этих территорий. Но самое главное, что хотел показать Эрдоган этим красивым жестом, - турки претендуют на гигантское газовое месторождение «Афродита» у Южного побережья Кипра и готовы конфликтовать из-за него с другой страной НАТО - Грецией. В ответ на греческой части Кипра приземлились французские истребители, им на подмогу из Франции отправился флот… Система безопасности в регионе рушится на глазах, Эрдогана могут одернуть, но у него есть еще один козырь - около десяти миллионов турецких мигрантов, живущих в Европе. И если он этот козырь использует, Европе будет не до Кипра.

«Восточный вектор»

В Священной фетве Высшего совета, с которой Турция вступила в Первую мировую войну, были перечислены «страны - притеснители ислама». Это была первая попытка пантюркистов с помощью немцев забраться на окраины Российской империи и «освободить тюркские народы».

Никто из экспертов не сомневается, что сейчас Турция пытается в том или ином виде возродить старый проект «Великого Турана». Он был «закрыт» при Ататюрке, который декларировал два принципа: светский путь Турции и «ноль проблем с соседями». После развала СССР проект реанимировали. Уже три десятка лет Турция активно работает в «тюркских регионах» России и постсоветского пространства, пытаясь «объединить в единый тюркский пояс «200 миллионов братьев», живущих от Якутска до Стамбула. И нелогичный переход Казахстана на латиницу - действие в рамках этого проекта. Узбекистан после смерти Ислама Каримова, ограничившего турецкое влияние, сразу же подписал десятки соглашений с Турцией, в том числе и о «военно-техническом сотрудничестве». Но главным лоббистом интересов «Великого Турана» на постсоветском пространстве считается Киргизия - ей Турция тоже помогает реформировать армию. У проекта «Великого Турана» есть даже надгосударственный орган - «Совет сотрудничества тюркоязычных государств». А его участники с удовольствием подсчитывают численность будущей армии «Великого Турана» - 2,8 миллиона бойцов.

Для легализации этих процессов в качестве первого шага Турция собиралась стать посредником на переговорах в Карабахе, но Россия ее отодвинула без усилий. Впрочем, и в Карабахе еще ничего не закончилось…