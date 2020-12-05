Модные тренды зимы 2020-2021: Ботфорты Гагариной и шуба-«чебурашка» Загитовой

Алина Загитова в шубе из искусственного меха. Фото: Instagram.com

Наступили холода, а значит, самое время обновить зимний гардероб. Какая верхняя одежда и обувь будет актуальна в студеную пандемическую пору, «КП» рассказала дизайнер Аника Керимова, в нарядах которой блистают на красных дорожках многие звезды.

Дизайнер Аника Керимова. Фото: Личный архив

Пальто из искусственного меха

Шубы из искусственного меха (так называемые чебурашки), как у фигуристки Алины Загитовой, этой зимой в тренде. Мировые дизайнеры делают акцент на плечи: объемный верх с зауженным низом - то, что нужно. Весьма актуальны шубы в пол. При этом цветовая гамма может быть совершенно разнообразная.

Пуховики

Стандартные модели пуховиков «не со своего плеча», как у Нюши и Яны Рудковской, - тренд нынешней зимы. Впрочем, актуальны также пуховые пальто в стиле длинного вечернего платья с расклешенным низом. Можно использовать кожаный пояс: таким образом вы сможете подчеркнуть талию и обратить на себя всеобщее внимание. Пуховики такого плана сочетают как с грубыми ботинками, так и с классической обувью на каблуке.

Нюша в тренде. Фото: Instagram.com

Пуховики «не со своего плеча», как Яны Рудковской, - тренд нынешней зимы. Фото: Instagram.com

Дубленки

Наступающая зима обещает быть холодной, и дизайнеры советуют обратить внимание на дубленки всех фасонов и расцветок. Особенно актуальны модели увеличенного объема, выполненные в стиле оверсайз. Цветовая гамма совершенно разная: от темных до пастельных расцветок (как, например, у певицы Лены Темниковой). При этом внутренний мех на рукавах и воротнике должен быть светлым.

Лена Темникова прислушалась к совету дизайнеров и приобрела дубленку. Фото: Instagram.com

Джинса

Джинса, кажется, никогда не выходила из моды. Но в нынешнем зимнем сезоне она актуальна как никогда. Сейчас на пике объемные светлые и джинсы-клеш, как у певицы Алсу.

На пике объемные светлые и джинсы-клеш, как у певицы Алсу. Фото: Instagram.com

Вельвет

В нынешнем сезоне он подходит не только для вечерних туалетов. Дизайнеры используют вельвет при создании верхней одежды. Кроме того, сейчас актуальны юбки, брюки, пальто и пиджаки из этого материала. Ультрамодная вещь - вельветовый костюм, как у Кати Гордон, который певица умело миксует с уютным теплым свитером.

Вельветовый костюм, как у Кати Гордон, – ультрамодная вещь. Фото: Instagram.com

Спортивная одежда

Спортивный стиль не выходит из моды. Весьма актуальны объемные комфортные костюмы, как у телеведущей Ксении Бородиной. Они смотрятся стильно и эффектно.

Костюм, как у Ксении Бородиной, смотрится стильно и эффектно. Фото: Instagram.com

Сапоги-казаки

На подиумы и в шкафы модниц снова вернулись ботфорты. Причем не просто высокие сапоги, а ковбойские. На стройных ножках Полины Гагариной такие модели выглядят весьма сексуально. А дамам с аппетитными формами лучше выбрать казаки стандартной длины. Плюс этого тренда - удобная колодка и устойчивый каблук для предстоящей гололедицы.