Возвращение Таши

Трогательная история дружбы человека и кошки покорила соцсети. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нам часто присылают не только фотографии в раздел «Фотоохотники», но и целые рассказы. Этот - найденный сразу несколькими читателями в сети - тронул больше всего. К сожалению, он распространяется в интернете анонимно, но если автор откликнется на почту sazonov@kp.ru, мы с удовольствием расскажем о нем.

Таша долго смотрела вслед удаляющейся машине. Она была умной кошкой, да и особого ума тут не требовалось, чтобы понять, что ее бросили.

Она вздохнула и вернулась на крыльцо дачного домика, свернулась клубочком и постаралась забыться.

Таше стукнуло уже 14 лет. Глаза потеряли зоркость, спина обвисла, половины зубов уже не было, а те, что остались, стерлись почти до основания. Хозяева обеспокоенно наблюдали за ней. Но их волновало совсем не ее здоровье. А то, что она закончит свои дни у них в квартире.

Поэтому в этом году они забрали Ташу на дачу, решив, что кошка, почувствовав неминуемое, просто удалится в лес. Но Таша и не думала уходить в мир иной. Наоборот, на свежем воздухе она словно помолодела...

А когда пришло время по осени переезжать в город, на семейном совете было решено старую кошку не забирать...

Пока таскали вещи, Таша крутилась у хозяев под ногами, радостно предвкушая возвращение домой. Она уже успела соскучиться по квартире. Но вот двери захлопнулись, машина мягко тронулась и скрылась за поворотом...

Кошка осталась совсем одна.

На улице было еще относительно тепло, воды всегда можно было напиться в луже у колонки, а вот с едой возникли трудности. Охотиться она не умела, да и в силу возраста уже не могла. Мусорки как таковой в дачном поселке не существовало. К тому же почти в каждом дворе жили кот или кошка, которые совсем не радовались лишнему нахлебнику и прогоняли старенькую Ташу. А там, где не держали кошек, жили собаки...

Таша слабела. Иногда ей удавалось поймать кузнечика, но разве крохотное насекомое могло утолить голод...

Старая кошка все чаще посматривала в сторону леса. Наверное, скоро действительно придется удалиться в поисках покоя...

Однажды утром, почувствовав особо сильную слабость, Таша решилась... На подгибающихся лапах она побрела в лес, который призывно шумел и манил.

Возле последнего домика кошка остановилась. Лапки дрожали, и она решила отдохнуть. Заглянув во двор, Таша поняла, что никакой живности тут не держат. Дверь в дом была приоткрыта. Кошка рискнула зайти.

В домике было тихо и чисто. На маленьком столике дымилась вареная картошка и из открытой банки восхитительно пахли рыбные консервы. Но Таша была хорошо воспитана и никогда не воровала со стола.

Она запрыгнула на покрытый старым покрывалом стул и решила подождать в надежде, что с ней поделятся.

Она так давно не спала в доме, что глубокий сон тут же сморил усталую кошку...

Антон Павлович, поговорив по мобильнику, возвратился в дом. Сеть в стенах ловила плохо, потому ради каждого звонка приходилось нарезать круги по огороду.

Предвкушая обед, он сполоснул руки и подошел к столу...

- О, да у меня сегодня гости!

Таша проснулась.

- Мур, - сказала она и положила мордочку на стол.

Мужчина осторожно перенес кошку на пол и поставил перед ней консервы. Таша сначала осторожно, а потом уже, не стесняясь, заглатывала рыбные кусочки почти не жуя. Эта еда была как раз по ней. Мягкая, не требующая тщательного пережевывания.

Лес Ташу так и не дождался...

Через неделю в город собрался и Антон Павлович... Пожилой мужчина собрал нехитрый скарб, завел старенькие «Жигули» и, бросив последний взгляд на свою дачу, не спеша поехал в сторону трассы. На переднем сиденье расположилась Таша. Сначала она сидела, но быстро утомившись, легла, положив голову на колено водителю.

- Ты там не раскисай, красавица, - ласково погладил ее новый хозяин. - Через год мы вернемся и ты у меня еще мышей ловить будешь!

Таша уткнулась Антону Павловичу в живот и благодарно замурчала. Потом затихла задремав...

Подъезжая к трассе, мужчина почувствовал неладное... Осторожно дотронулся до кошачьего бока... Таша не дышала.

Он остановил машину и долго беззвучно плакал. Потом развернулся и осторожно поехал обратно - словно боясь разбудить Ташу.

Поглаживая кошку, он шептал:

- Что же ты, девочка, и года не подождала, решила сейчас вернуться...

Антон похоронил Ташу во дворе под старой, уже не плодоносящей черемухой, завернув в то самое покрывало, на котором увидел ее в первый раз.

Каждый год, приезжая на дачу, он приносил своей Таше банку открытых консервов, которые и свели их вместе. Ненадолго... Навсегда…

Автор фотографии «Кеа» получит специальный приз от «Комсомолки». Фото: Марчин ДОБАС

ФОТО ДНЯ

Продолжается Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха», который в этом году проходит дистанционно по адресу www.wnfest.ru.

Среди участников «Комсомолка» выбрала и своего победителя. Это Марчин Добас из Польши с фотографией «Кеа». Вот что рассказывает о снимке сам автор: «Кеа - единственный представитель семейства попугаевых, обитающий в высокогорных районах. Мне хотелось запечатлеть кеа в естественной среде обитания, поэтому я решил использовать импульсный осветитель и широкоугольный объектив. Благодаря дополнительному освещению мне удалось показать, как цвет оперения птицы перекликается с цветовой гаммой величественного горного массива». От «Комсомолки» Марчину отправляется в Польшу подарок - одна из географических энциклопедий, созданных «КП» при поддержке Русского географического общества.