«Машина есть, а денег на бензин - нет»: Россияне перестали платить по автокредитам

На первичном рынке с помощью кредита сейчас покупается 67% машин, а на вторичном - 26%. Фото: Иван МАКЕЕВ

Заемщики, купившие машины в кредит, не отдали банкам вовремя 638 миллионов рублей. В октябре просроченная задолженность (до 30 дней) выросла более чем на 10%. Такие данные приводят в бюро кредитных историй «Эквифакс». Подобная ситуация в последний раз была только в мае, когда из-за карантина кто-то потерял работу, а кто-то - часть доходов.

Как объясняют эксперты, рост просрочки может быть связан с несколькими причинами. Во-первых, летом объем продаж как новых, так и подержанных машин был крайне высоким. Сказался отложенный спрос, боязнь общественного транспорта и опасение дальнейшей девальвации рубля. Часть этих покупок была в кредит.

Во-вторых, выросла доля кредитных авто. Как подсчитали в агентстве «Автостат», по сравнению с прошлым годом число оформленных автокредитов выросло на 5%. В результате на первичном рынке с помощью банка сейчас покупается 67% машин, а на вторичном - 26%.

По мнению экспертов, говорить о каких-то катастрофических последствиях пока не приходится. К примеру, после такого же провального мая, когда доходы у заемщиков в летнее время восстановились, большинство из них снова стали платить по долгам.

- Обеспеченные кредиты очень редко доходят до дефолта. Ведь машина в этом случае находится в залоге у банка. Да и люди стараются имущество не продавать и находят возможность погасить долг, - говорит Андрей Паранич, глава Национальной ассоциации специалистов финансового планирования. - Но даже если заемщик больше не может платить, то в большинстве случаев долг перед банком можно легко погасить, продав машину.

Тем не менее, по словам эксперта, в зоне риска могут оказаться те заемщики, которые взяли кредит недавно и купили новое авто. Ведь сразу же после выезда из автосалона машина становится подержанной и теряет минимум 20% стоимости.

- Если первоначальный взнос был маленьким, продажа авто может не компенсировать долг банку. И тогда тот может обратить взыскание на другое имущество заемщика, - поясняет Андрей Паранич.

По данным «Автостата», только за девять месяцев этого года средняя стоимость новых и подержанных автомобилей в России выросла на 12%. По итогам года рост может достичь 15%. Это почти в четыре раза выше официальной инфляции.