Тридцать лет назад Литва, Латвия и Эстония взяли на себя обязательство о национальном равноправии жителей

Председатели Верховных Советов Эстонской ССР А.Рюйтель, Латвийской ССР А.Горбунов и Литовской ССР В. Ландсбергис во время подписания итоговых документов Резолюции о национальном равноправии. Фото: Сабаляускас Альгирдас/Фотохроника ТАСС

Ровно 30 лет назад, 1 декабря 1990 года тогдашние председатели Верховных Советов Латвии, Литвы и Эстонии – А. Горбунов, В. Ландсбергис и А. Рюйтель – подписали Резолюцию о национальном равноправии, в которой единодушно и без каких-либо условий выразили решимость обеспечить соблюдение прав всех без исключения проживающих в этих республиках людей. Отдельно подчеркивалось, что это будет сделано вне зависимости от их национальности, родного языка, политических и религиозных убеждений.

Солидная, круглая дата вызывает лишь сожаление: приходится констатировать, что от этого благого намерения в Эстонии не осталось и следа.

Посольство России в Эстонии опубликовало в связи этим сообщение, в котором обращает внимание на то, что «звучащая и поныне в адрес Эстонии критика со стороны авторитетных международных организаций: ОБСЕ, Совета Европы, Совета ООН по правам человека и др.» показательна, эксперты обращают внимание на «сохраняющееся неблагополучное положение в стране с меньшинствами, особенно русскоязычным».

В качестве основной проблемы в Эстонии называется «феномен лиц без гражданства». В Эстонии лиц с подобным «статусом» остается более 69 тыс., а это значит, что они не могут участвовать в парламентских выборах, создавать политические партии и объединения и т.п. Сохраняется дискриминация в системе образования.

- Напоминая о событии 30-летней давности, хотелось бы, чтобы в Эстонии не на словах, а на деле придерживались заявленных в тексте упомянутой резолюции обязательств, особенно с учетом того, что русскоязычные эстоноземельцы вносили и вносят весомый вклад в развитие своей страны. – говорится в сообщении посольства РФ в Эстонии.