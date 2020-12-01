Китайская рулетка для ЦСКА: армейцы чуть не проиграли дома в день хоккея

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

День рождения хоккея, день рождения легендарного армейского хоккеиста Всеволода Боброва - это ли не повод для ЦСКА подарить своим фанатам уверенную победу в матче со скромным "Куньлунь Ред Стар"? Неслучайно и сами поклонники ЦСКА, собравшиеся в первый зимний день на домашней арене клуба, состязались исключительно в победных прогнозах - 4:1, 5:0, 7:2... Примерно так планировали армейские фаны побеждать клуб, своим существованием подтверждающий интернациональную сущность Континентальной Хоккейной Лиги - официально он представляет Китай, базируется в Подмосковье, состоит в основном из американцев. Впрочем, могла ли столь колоритная дружина испугать одного из главных фаворитов КХЛ последних лет? Казалось, нет. Но....

Игра по традиции привлекла внимание известных персон, и не только из мира спорта. Популярный актер Влад Канопка, знакомый всем по роли хоккеиста Андрея Кисляка в знаменитом сериале "Молодежка", пришел на матч в качестве гостя медиа-клуба "Бесценная лига". Отвечая на привычный вопрос о своих болельщицких предпочтениях, Влад огорошил публику: "Ну, за кого можно болеть на "ЦСКА Арене"? Конечно, за "Кунлунь"!". Услышавшие это сенсационное признание, журналисты тут же начали нащупывать причинно-следственные связи: так, несколько сезонов "Молодежки" были сняты на ледовой арене в Мытищах, и именно там с недавних пор базируется "Кунлунь" - уж не в этом секрет любви артиста к китайской команде? "Это, конечно, шутка!" - поспешил успокоить разгоряченную прессу Канопка.

Звездный фигурист, призер чемпионатов мира и Европы Максим Ковтун, также ставший гостем медиа-клуба, обошелся без загадок и честно признался, что во всех видах спорта поддерживает ЦСКА, воспитанником которого является. Также Максим порассуждал о том, кто быстрее на льду, фигуристы или хоккеисты, и отдал пальму первенства спортсменам с клюшкой. Впрочем, в день хоккея Ковтун, конечно, не мог не сделать коллегам комплимент.

Тем временем столь быстрые, по мнению Ковтуна, хоккеисты ЦСКА раз за разом уступали в ледовом противостоянии соперникам из китайской команды. 0:1 после первого периода, 0:2 - после второго. Неужели фаворит будет бит на своей территории, да еще в такой день? Нет, в третьем периоде армейцы все же проснулись и счет сравняли. Правда, дожать соперников в основное время не смогли - более того, в концовке остались в меньшинстве и чуть не пропустили. В итоге - ничья в основное время, принесшая китайцам из Подмосковья неожиданное очко. И пусть в овертайме ЦСКА усилиями Никиты Сошникова все-таки вырвал победу, довольными, кажется, остались все. Особенно радовалась одинокая китаянка с плакатом, иероглифы на котором, судя по всему, призывали игроков из Поднебесной не тушеваться перед грозным ЦСКА. И ведь не стушевались - пусть теперь скажут "спасибо" своей отчаянной фанатке!