Мы собрали последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе на 2 декабря 2020 года Фото: REUTERS

АЛИЕВ ОЖИДАЕТ ДОБРОСОСЕДСТВА В КАРАБАХЕ

В последнее время президент Азербайджана Ильхам Алиев все чаще обращается к своему народу. Он сделал довольно обширное заявление, которое еще долго будут разбирать на цитаты. Вот некоторые отрывки из его речи:

"Три наших района – Агдамский, Кяльбаджарский и Лачинский – возвращены нам. Мы вернули эти районы без единого выстрела, без единого шехида".

"В целом, экономический, сельскохозяйственный, туристический потенциал всех освобожденных регионов велик. Мы должны, умело использовав этот потенциал, превратить Карабахский регион в один из самых красивых регионов не только Азербайджана, но и мира, и уверен, что добьемся этого".

"Наступит день, когда проживающие сегодня в Нагорном Карабахе армяне и азербайджанцы, которые обязательно туда вернутся, вновь будут жить в условиях добрососедства".

"Сенат Франции принимает резолюцию о том, чтобы Нагорный Карабах был признан. Если они вам нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство".

"Хотел бы, чтобы и азербайджанский народ знал, иногда его называют заявлением, подписанным 9 ноября, иногда – 10 ноября. Мы подписали это заявление с Президентом России Владимиром Путиным посредством видеоконференции 10 ноября по бакинскому времени. Разница во времени у нас с Россией составляет один час. Наверное, данное несоответствие связано с этим. Так что заявление, подписанное 10 ноября, выполняется".

"Создается коридор между Нахчыванской Автономной Республикой и основной частью Азербайджана и безопасность этого коридора обеспечивает не Армения, а органы Пограничной службы Федеральной службы безопасности России. То есть, этот коридор будет абсолютно безопасным".

"В случае необходимости должно быть два коридора. Это наше историческое достижение. Мы выводим Нахчыван из окружения, в то же время открываем новую транспортную артерию. Могу сказать, что все страны будут извлекать из этого только выгоду. Азербайджан соединяется со своей неотъемлемой частью - Нахчываном. Азербайджан соединяется с Турцией. Россия, Азербайджан, Турция, Иран и, если захочет, Армения тоже может подключиться к этому коридору. Таким образом, в регионе может быть создана новая пятисторонняя платформа сотрудничества".

КАДРЫ ДЛЯ АРМЕНИИ ПОДГОТОВЯТ В РОССИИ

"1 декабря в формате видеоконференции прошло очередное заседание Совета министров обороны государств-членов ОДКБ, в котором принял участие министр обороны РА Вагаршак Арутюнян. В ходе встречи руководители оборонных ведомств обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ. Министр обороны РА проинформировал своих коллег о ситуации в Нагорном Карабахе, особо отметив вопрос о значительном сокращении сроков внедрения механизмов кризисного реагирования в странах-членах ОДКБ. Вагаршак Арутюнян уделил особое внимание усилиям России, направленным на стабилизацию военно-политической ситуации в регионе, ход и эффективность российской миротворческой миссии в Арцахе, подчеркнул деятельность гуманитарного характера, обозначил важность работ по обнаружению и обмену погибших военнослужащих, пленных, заложников и пропавших без вести", - сообщает Минобороны Армении.

Министры обороны одобрили решение Совета коллективной безопасности ОДКБ о "Плане развития военного сотрудничества государств-членов ОДКБ на 2021-2025 гг" и обсудили мероприятия по совершенствованию системы подготовки кадров для органов государственного управления государств-членов ОДКБ и системы подготовки персонала миротворческих сил. Решено: их будут готовить в военных вузах и академиях Минобороны России.

В армянских СМИ идет обсуждение задержания силами военной полиции Армении на КПП "Шори Дзор" в Горисе грузовика, который был заполнен продуктами и снаряжением, которое ранее выделялось для Минобороны Армении. Их вез к себе домой бывший военнослужащий.

26 000 БЕЖЕНЦЕВ ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ

"1 декабря в соответствии с трехсторонним заявлением президента Российской Федерации, президента Республики Азербайджан и премьер-министра Республики Армения под контролем российских миротворческих сил азербайджанской стороне передан Лачинский район Нагорного Карабаха. Российскими миротворцами контролируется Лачинский коридор шириной пять километров. По нему обеспечивается связь Нагорного Карабаха с Арменией, безопасное возвращение людей в места их проживания и движение гражданского автотранспорта", - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По словам генерала, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

"При содействии российских миротворческих сил в Нагорный Карабах с территории Армении за сутки вернулись 846 человек. В места прежнего проживания вернулись более 26 тысяч беженцев", - отметил Конашенков.