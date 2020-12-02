Прямая трансляция пресс-конференции Хабиба Нурмагомедова 2 декабря 2020: фанаты ждут заявления чемпиона UFC о возвращении

Хабиб Нурмагомедов сделает заявление. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 2 декабря, состоится пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова. На фоне последних новостей из жизни спортсмена этого события все ждут с особым рвением. Появились слухи о том, что вопреки своему заявлению о завершении карьеры чемпион UFC может вернуться.

Сейчас у Хабиба - 29 побед при 0 поражений в смешанных единоборствах. Но - еще один успешный поединок может округлить число успешных схваток. И тогда Нурмагомедов станет еще более яркой легендой в своем виде спорта.

Однако же, Хабиб может и сделать заявление по поводу своих новых бизнес-проектов. В частности, спортсмен заявил, что приступает к созданию собственного оператора мобильной связи. Кроме того, есть информация и о других бизнес-стратегиях, которыми может заняться Нурмагомедов после того, как он объявил о завершении своей спортивной карьеры.

Для Нурмагомедова это будет уже не первая пресс-конференция за последний год. И звездный боец UFC всегда охотно общается с прессой - например, перед боем с Джастином Гейджи он более двух часов общался с журналистами. Как ожидается, пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова пройдет в среду, 2 декабря, и начнется в 14:00 по московскому времени.