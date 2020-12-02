Путин проведёт саммит Организации Договора о коллективной безопасности 2 декабря 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Путин проводит саммит Организации Договора о коллективной безопасности Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин проведёт в среду, 2 декабря, сессию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Мероприятие пройдёт в режиме видеоконференции, сообщили в пресс-службе Кремля.

Сайт KP.ru проведёт прямую онлайн-трансляцию саммита ОДКБ.

На саммите российский президент обсудит повышение эффективности организации, проблемы безопасности и союзническое взаимодействие в рамках Договора.

Кроме того, саммит предполагает обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности, а основные решения, принятые в итоге сессии, зафиксируют декларацией и несколькими другими документами.

Ранее о подготовке комплекса документов к саммиту сообщал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД отметил, что в документах говорится о создании базовой организации по подготовке миротворцев и создании правовых условий для участия коллективных миротворческих сил в операциях под эгидой ООН, а также переходе военного мобильного госпиталя в состав миротворческих сил ОДКБ.