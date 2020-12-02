Что произошло после матча Локомотив - Ред Булл Зальцбург

"Локомотив" проиграл "Ред Буллу" 1:3. Фото: REUTERS

Московский "Локомотив" проиграл со счетом 1:3 австрийскому "Ред Булл Зальцбург" в матче 5 тура группового этапа Лиги Чемпионов. Мало кто ожидал, что после ничьи в Австрии команда Марко Николича уступит в важной игре евротурнира. "КП" - о том, что происходило после поединка в Черкизово.

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич после матча признал, что проблемой для его клуба стал первый тайм поединка. Но теперь уже ничего не сделаешь - надо идти дальше:

- Неудачный результат. Ничего не получилось в первом тайме. В перерыве сделали три замены, и во втором тайме команда билась. Сделали все, чтобы вернуться в игру, но пропустили гол через минуту после того, как забили. Нужно поддержать команду и готовиться к следующей игре, - приводит слова Николича пресс-служба "Локомотива".

"Могильщик" футбольного клуба "Локомотив" Мергим Бериша после матча заявил:

- Мы сегодня были лучше и одержали абсолютно заслуженную победу. Мои пять голов в четырех матчах? Да, это неплохо. Но я не собираюсь останавливаться на достигнутом, - заявил немец в интервью пресс-службе УЕФА. Именно этот футболист забил два гола в ворота "Локомотива" в первом тайме поединка и предопределил этим исход поединка на поле "РЖД Арены".

А вот главный тренер "Ред Булла" Джесси Марш после матча в интервью Sky Austria заявил, что жалеет об одном - что его игроки не забили "Локомотиву" больше голов:

- Мы всегда стремимся быть сильнее соперника в беге и бойцовских качествах. Сегодня нам снова это удалось. Даже жалко, что нам не удалось забить больше.

Стоит отметить, что Антон Миранчук после своего гола "Зальцбургу" в Лиге Чемпионов догнал двух бомбардиров клуба в этом турнире. Теперь у Дмитрия Лоськова, Максима Бузникина и одного из братьев Миранчук - по 4 гола. 3 из 4 голов за 12 игр в ЛЧ Антон забил в этом сезоне.

Последняя на групповом этапе Лиги Чемпионов встреча для "Локомотива" теперь намечена на следующую среду - вечером 9 декабря москвичи сыграют в Германии против мюнхенской "Баварии". А вот у "Ред Булла" - намечен поединок с мадридским "Атлетико" в этот же день.