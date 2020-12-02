Байден начал Интернет-продажи сувениров, посвященных инаугурации

Вслед за объявлением о создании комитета, команда Байдена запустила сайт по продаже памятных вещей, посвященных инаугурации Фото: REUTERS

После официального утверждения победы Байдена в последних ключевых штатах команда демократа заявила о создании инаугурационного комитета, руководителем которого назначен старший советник избирательного штаба и президент Университета штата Делавэр Тони Айлен.

В своем заявлении Аллен сказал, что приведение нового президента к присяге будет проходить в непростых условиях пандемии, и комитет уделит особое внимание как сохранению американских традиций, так и сохранению здоровья граждан.

Вслед за объявлением о создании комитета, команда Байдена запустила сайт по продаже памятных вещей, посвященных инаугурации 46-го президента Соединенных Штатов. Среди товаров Интернет-магазина кепки с принтами «Jo» и «Biden – Harris», которые обойдутся покупателям по $30 за штуку, футболки «Kamala» за ту же цену, стаканы и бокалы с изображением Белого дома и даже пуговицы с числом 46, в память о порядковом номере нового президента, по цене $5 за пару.

Несмотря на заверения главы комитета, эксперты в сфере здравоохранения США предупреждают о возможном резком увеличении количества заболевших коронавирусом после Рождества и новогодних праздников, что может негативно повлиять на планирование инаугурации, которая по традиции назначена на 20 января.