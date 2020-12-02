«Сломаны два ребра»: Врачи запретили Бузовой выходить на лёд

Если Ольга ещё раз выйдет на лёд, она уже будет рисковать не своим здоровьем, а жизнью Фото: Михаил ФРОЛОВ

На шоу «Ледниковый период» Ольга Бузова пришла, не умея стоять на коньках. И вот уже к финалу проекта она уже бесстрашно парит без страховки под крышей Лужников. Но один из прокатов, на котором поющая телеведущая предстанет в грядущую субботу образе Малефисенты, закончился для Бузовой плачевно. Как уже писали СМИ, телеведущая потеряла сознание на тренировке.

Мол, травмы, полученные в результате выполнения сложных фигурных элементов, дают о себе знать.

От стресса и боли Ольга рухнула в обморок.

В Сети тут же появились едкие комментарии: «Да, она все придумывает! Хватит притворяться!»

Однако «КП» удалось найти заключение врачей, которое Бузовой выдали после обследования в клинике.

- Когда Ольга к нам приехала, она не могла дышать. Мы срочно отправили ее на рентген,-рассказал kp.ru источник в медцентре, куда обратилась Ольга Бузова.- Рентген показал, что у нее сломаны два рёбра.

Врачи запретили Бузовой выходить на лёд

После обследования все физические нагрузки, а уж тем более соревнования на льду медики Бузовой запретили.

- При таких нагрузках рёбра могут поехать и начать давить на лёгкие.

Или в худшем случае - сломанные ребра могут проткнуть легкие.

- Если Ольга ещё раз выйдет на лёд, она уже будет рисковать не своим здоровьем, а жизнью, - объяснили «КП» врачи.