И снова красавица-блондинка: муж Полины Гагариной намекнул на роман с известной певицей

Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков разошлись в 2019 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заявление на развод, которое Полина Гагарина подала на днях спустя год после расставания с мужем, для него стало крахом всех надежд. Похоже, Дмитрий Исхаков до последнего надеялся, что брак с артисткой уцелеет: по его словам, он до сих пор хранит ей верность и по-прежнему считает семью главной ценностью в жизни.

От общения с журналистами оба супруга категорически отказываются: Полина вообще не комментирует личную жизнь, а Дмитрий изредка решается на откровенные разговоры разве что с подписчиками в Инстаграме. Один из таких эфиров фотограф провел накануне: возвращаясь вечером домой с работы, Исхаков вышел в прямой эфир в соцсетях, чтобы перекинуться парой слов с подписчиками. Рассказал, что продает свои картины - фотографии, напечатанные на холсте; что по-прежнему отказывается от участия в ток-шоу на тему развода; что писал с дочкой Мией письмо Деду Морозу...

- Новый год отмечу в одиночестве. Вечера провожу также: смотрю в окно, курю, слушаю лирическую музыку. Иногда пишу стихи, - признался пока еще законный муж Полины Гагариной. - Ну давайте искать мне невесту, а что еще делать-то? Я вот на Мамбе (сервис онлайн-знакомств.- Ред.) искал, не нашел...

В какой-то момент один из подписчиков посоветовал Исхакову обратить внимание на выпускницу "Фабрики звезд-7" Юлию Паршуту. И вдруг неожиданно эту мысль подхватил второй, третий, четвертый собеседник... "Паршута для вас отличный вариант, вы были бы идеальной парой!", "Напишите Юле в Инстаграме", "Юлия Исхакова - красиво звучит", - наперебой принялись писать участники эфира.

- Почему вы про Юлию Паршуту сейчас вспомнили? Мы не знакомы лично, но она очень красивая девушка, видел в Инстаграме. И как бы мне с ней познакомиться? Не знаете, она есть на Мамбе? Если есть, напишу, - ответил фотограф, намекнув, что был бы не против такой кандидатуры в невесты.

Между тем, Юлия и Полина во многом похожи. Обе певицы, красавицы-блондинки, обе пережили развод. Практически ровесницы: Гагариной - 33, Паршута на год младше. Свою личную жизнь она также всегда старалась держать в секрете. Когда пару лет назад экс-"фабрикантка" опубликовала в Инстаграме свадебные снимки (спустя несколько месяцев после торжества), для публики ее замужество стало сюрпризом. Об избраннике Юлии - бизнесмене по имени Александр - ничего не знали даже коллеги по шоу-бизнесу. Впрочем, семейное счастье длилось недолго и о расставании с мужем звезда рассказала также не сразу.

- Мы разошлись еще в конце 2019 года, - призналась артистка в интервью во время весеннего карантина-2020. - Это было обоюдным решением. Официального развода у нас не было, потому что в день свадьбы ЗАГС мы не ходили, просто устроили праздник в кругу друзей. Это проще: когда решили расстаться, мы просто разъехались.

Похоже, сейчас красавица Юлия свободна, но на первый шаг потенциального кавалера певица пока никак не отреагировала. И даже в соцсетях Паршута и Исхаков пока не подписаны друг на друга.

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