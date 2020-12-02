Владимирских врачей, сражающихся с коронавирусом, возят на бесплатные экскурсии

Поучаствовать в программе могут врачи «красной зоны» со всего региона Фото: Агентство образовательных туристических маршрутов

Нам неудобно и чешется носить маски в общественных местах (к счастью, многие эти неудобства терпят), а кто-то вынужден целый день проводить в противочумном костюме, кто-то неделями не видел семью, потому что вместе с пациентами своего отделения попал на карантин. Работа врачей и раньше была рискованной и тяжелой, но в 2020 году медики трудятся практически на пределе возможностей. И им сейчас особенно нужна поддержка.

Помогают в разных регионах по-разному: в Москве, например, медиков рестораторы бесплатно угощают обедами, в Красноярске волонтеры собирали для врачей подарочные наборы сладостей, крупные компании – такси, сетевые магазины, дарят скидки, а добровольцы-автолюбители бескорыстно возят врачей на вызовы.

Во Владимирской области тоже есть особенная акция для медиков, которые спасают жизни пациентов с коронавирусом. Для них организуют туры выходного дня. Проект АНО «Агентство образовательных туристических маршрутов» называется «Счастливы вместе», он поддержан Фондом президентских грантов.

В тур врачи могли брать членов своих семей. Фото: Агентство образовательных туристических маршрутов

Поучаствовать в программе могут врачи «красной зоны» со всего региона. Желающие через свои профсоюзы подают заявки, там формируют списки, которые передают организаторам туров. В каждой поездке участвуют около 50 человек.

— Планировалось, что мы будем возить группы по 47 человек, а, получается, по 52-54. Поэтому берем единственный и самый большой автобус в городе на 57 мест,- объяснила порталу Открытые НКО автор проекта, президент некоммерческой организации «Агентство образовательных туристических маршрутов», Алла Климова.

Она призналась, что изначально у команды организаторов были сомнения, нужны ли вообще врачам, которые и без того сейчас сильно устают физически и морально на работе, такие поездки.

— Мы опросили медиков и руководство медучреждений, может после тяжелых трудовых будней у медиков есть желание только спать или отдыхать пассивным образом. Оказалось, что нет. Первый отзыв, который я услышала, был такой: «Думала после смены буду спать в автобусе, а так все было интересно, что всю дорогу экскурсовода слушала»,- добавила Алла Климова.

Поездка в Москву. Фото: Агентство образовательных туристических маршрутов

Первая поездка состоялась 5 сентября. Туры организуют каждые выходные, субботу и воскресенье. Акция продлится до конца декабря, параллельно начался фотоконкурс для участников поездок — авторы проекта выберут лучший снимок и наградят победителя, итоги подведут в январе 2021 года. В общей сложности, будет 28 туров по 10 направлениям: Владимирская область — Муром, Гороховец, Вязниковский район, так и соседние регионы — Ярославль, Нижний Новгород, Кострома, Москва, города Подмосковья, Рязань.

Чтобы выходные были полноценным отдыхом, организаторы туров разрешают врачам брать с собой в путешествие членов семьи. Для ребят эти выходные с родителями становятся одним из самых ярких воспоминаний: увидеть настоящего тигра в зоопарке и поделиться впечатлениями с мамой или папой, которые не на смене, а здесь, рядом, за такую возможность организаторы туров уже три месяца получают от врачей и их семей благодарности.

Поездка в Ярославль. Фото: Агентство образовательных туристических маршрутов

— Ярославль — стал самым востребованным маршрутом тура выходного дня. Туда вместо четырех запланированных поездок, съездили шесть. Город находится на Волге, и как всякие Поволжские города обладает особой энергетикой. И еще зоопарк — первый и единственный в России зоопарк ландшафтного типа. Если уж суждено зверю жить в неволе, так уж пусть это будет Ярославль,- говорит автор проекта.

В Переславле-Залесском туристы загадывали желания у Синего камня на Плещеевом озере, побывали в музее «Рождение сказки и Славянской мифологии», а в Костроме посетили лосиную ферму и попробовали знаменитый костромской сыр. В Муроме им рассказали истории про Петра и Февронию, былины про Илью Муромца. Группы медиков-туристов возили также в Москву, музей Победы, на обзорную экскурсию по Красной площади и Александровскому саду.

В общей сложности добровольцы подарят новые впечатления 1200 врачам своего региона.

Детям врачей особенно понравилась экскурсия в единственный в России зоопарк ландшафтного типа в Ярославле. Фото: Агентство образовательных туристических маршрутов»

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