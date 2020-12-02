"Комсомолка. Просто о добром": История мамы, которой помогли воссоединиться с тремя детьми, стала лучшей в ноябре

Надежда - одна из тех, кому помог фонд «Константа» Фото: предоставлено БФ «Константа»

"Комсомолка. Просто о добром" - так называется конкурс, который мы проводим в течение 2020 года. Мы хотим, чтобы о добрых делах и бескорыстных поступках узнавало как можно больше людей. Поэтому мы призываем некоммерческие организации со всей страны присылать нам рассказы о своей работе, истории волонтеров или людей, чью жизнь им удалось изменить.

Самые яркие и цепляющие материалы мы публикуем на сайте kp.ru в разделе "Доброволец" и каждый месяц выбираем лучший из них.

По итогам ноября мы решили отметить статью «Мам, мы точно больше в приют не поедем?»: Как в пандемию помогают семьям в сложной ситуации. Ее в редакцию прислал благотворительный фонд «Константа». Вот уже девять лет он занимается профилактикой социального сиротства в Тверской области. Фонд поддерживает семьи, оказавшиеся в трудной ситуации - для того, чтобы дети не попали в детские дома при живых родителях. Кому-то нужна помощь с жильем, кому-то с продуктами, вещами, кому-то - юридический совет.

Только в этом году «Константа» помогла свыше тысячи семей, где воспитывается более 2500 детей. Ещё 70 ребятишек вернули из детских домов к родным мамам и папам.

Среди людей, которым помогли воссоединиться с родными - Надежда и ее трое детей. Многодетная мама несколько лет назад переехала в Тверскую область из Украины. Там она оставила все, бежала от обстрелов с тремя детьми и пустыми руками. Тяжело работала в деревне в Тверской области, билась за каждый рубль для своих детей. Но подвело здоровье, врачи запретили тяжелый физический труд. Но другого-то в деревне и нет! У Надежды не было ни регистрации, ни шансов на достойный заработок.

Почти четыре месяца трое детей Надежды провели в интернате. Мама навещала их, но забрать домой не могла. Потому что было некуда и не на что. И тогда на помощь пришел фонд «Константа». Совместно с представителями соцзащиты сотрудники фонда непрерывно сопровождали семью. Оказали психологическую помощь, помогли продуктами, а главное – помогли собрать недостающую сумму на квартиру. Вот уже месяц, как семья воссоединилась и переехала в двухкомнатную квартиру. Надежда нашла новую работу, а дети ходят в школу.

ВАЖНО

В декабре мы вновь ждем материалы от некоммерческих организаций. Обращаем внимание, что это должны быть именно уникальные тексты - истории волонтеров или тех, кому они помогли, интервью, личные дневники, репортажи. В начале каждого месяца мы называем победителя и отмечаем виртуальным знаком качества. А в конце года мы назовем три лучших статьи, пригласим в редакцию авторов и вручим грамоты.

Присылайте материалы с фото на почту dobrovolec@kp.ru с пометкой "На конкурс".