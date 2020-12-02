Город в Бразилии целиком оказался во власти банды

Полицейский на улице Крисиумы после очередного ограбления Фото: REUTERS

Город Крисиума на юге Бразилии с населением более 200 тысяч человек оказался во власти вооруженных преступников.

Ночью бандиты захватили город, ограбили местный банк, взяли в заложники троих местных жителей и устроили стрельбу на улицах.

- Около 30-ти человек приехали на десяти автомобилях, - рассказывает начальник отдела ограблений и похищений полиции Ансельмо Круз. - Они заблокировали основные подъездные пути к городу. Таким образом, полиция не смогла прорваться через их кордон.

Сгоревший грузовик ,fylbnjd блокирует отделение батальона военной полиции/ Фото: REUTERS

По словам представителей правоохранительных органов, они не помнят подобных ЧП.

Перестрелка и ограбление банка длились на протяжении двух часов. На видео, которое снимали и выкладывали в соцсети местные жители, отчетливо видно, как в стене здания финансового учреждения зияет огромная дыра, появившаяся после тарана машинами.

Во время побега у одного из преступников порвалась сумка с деньгами, поэтому на улицах оказалось много бумажных купюр.

Сумки с деньгами, которые награбила банда в Банке Бразилии в Крисиуме Фото: REUTERS

Автомобили преступников полицейские обнаружили в соседнем районе. О том, сколько денег похитители преступники, пока неизвестно.

- Мы просим всех жителей по возможности оставаться дома до тех пор, пока ситуация в городе не успокоится, - предупредил население мэр Крисиумы Цлесио Салваро.

Известно, что во время спецоперации по задержанию бандитов пострадали два человека. До сих пор остается неясной судьба заложников.

Полицейские окружили район, где были обнаружены взрывчатые вещества, после того как банда ограбила банк Banco do Brasil Фото: REUTERS

В июле в другом бразильском городе, Ботукату было совершено ограбление банка почти по такому же сценарию. Полицейские не исключает, что в обоих случаях может орудовать одна и та же группировка.