«Закон Магнитского» закончился… в связи с «отсутствием улик и состава преступления»

Уильям Браудер. По его заявлению почти десять лет швейцарские следователи проводили тщательное расследование «дела Магницкого», но так и не нашли ни одного доказательства, подтверждающего его слова Фото: REUTERS

Как только выяснилось, что, так называемое, «швейцарское дело», ставшее первым и единственным результатом «закона Магнитского», будет вот-вот закрыто прокуратурой Швейцарской Конфедерации в связи с «отсутствием улик и состава преступления», прогрессивную мировую общественность буквально взорвало изнутри.

Как я уже рассказывал в своем журналистском расследовании «Швейцария обнулила «закон Магнитского». Дело закончено. Забудьте» (опубликованно также в на сайте "Экспресс газета") и в программе Владимира Соловьева «Полный контакт», Федеральная Прокуратура Швейцарской Конфедерации официально сообщила об окончании следствия по уголовному делу № SV.11.0049-LAM, возбужденного на основании заявлений и документов «потерпевшего» Уильяма Браудера.

За почти десять лет тщательного расследования швейцарскими следователями так не было найдено ни одного доказательства, подтверждающего, во-первых, сам факт, раскрытия Магнитским каких-либо хищений из российского бюджета, и, во-вторых, причастности кого-либо к этим самым «хищениям». А значит случилось знаковое и весьма опасное событие для тех, кто на протяжении десяти лет лоббировал антироссийский «закон Магнитского» со всеми его списками и санкциями. Как выяснилось, за всемирными воплями об отмывании 250 миллионов долларов, якобы украденных чиновниками и полицейскими из бюджета РФ, и стонами об убиенном «за это» Магнитском, нет ни одного доказательства. Пустые слова, легшие в основу «Закона Магнитского», как в американском варианте, так и в его канадских и европейских копиях, так и остались… пустыми, ничем не подтвержденными словами. И не более.

И тут началась совершенно бессмысленная, но громкая истерика. Та истерика, которая обычно бывает у загнанных в угол лжецов и манипуляторов, чьи ложь и подтасовки вдруг оказались достоянием той самой общественности, которой более десяти лет втюхивали истории Браудера про «убийство российской властью юриста Магнитского» и про «хищения и отмывание денег, обнаруженные Магнитским».

В течение нескольких дней после заявления Швейцарской Прокуратуры в адреса западных и российских оппозиционных СМИ Браудером и его американскими кураторами был разослан шестидесятистраничный циркуляр под названием «Как швейцарские правоохранительные органы капитулировали перед русскими по делу Магнитского». В этом слепленном на коленке документе с помощью красочных картинок и ничем не подтвержденных схем, нарисованных в фотошопе, авторы дают «нужное» направление работы особо доверенным СМИ. Суть этого шедевра политпиара примитивна, как и само мышление его авторов: оказывается, закрытое «швейцарское дело» - это совсем не окончательное разоблачение бездоказательного и притянутого за уши «Закона Магнитского», а якобы констатация того, что «плохая Россия» коррумпировала всю швейцарскую прокуратуру.

Я намедни продемонстрировал данный циркуляр в своем расследовании и показал у себя в телеграм-канале, а коллега Владимир Соловьев ознакомил с ним своих зрителей и слушателей в программе «Полный контакт». В результате ряду изданий пришлось срочно снимать материал из номера, а в мой адрес начали массово поступать оскорбления и открытые угрозы с требованием «покаяться». Не удивляет и агрессивно заработавшая «фабрика троллей» Алексея Навального, в свое время поддержавшего «Закон Магнитского», а ныне примеряющего на себя «Закон Навального».

Да и самого Навального связывает с Браудером и его командой давняя и теплая дружба, подкрепленная общими финансовыми интересами. Взаимодействие Навального с ближайшим окружением международного мошенника Браудера началось еще при жизни Сергея Магнитского, тогда еще никому не известного. Давние деловые отношения связывали Навального с правой рукой Браудера и непосредственным начальником Сергея Магнитского главой аудиторской компании Firestone Duncan (именно здесь и работал Магнитский, выстраивая схемы для Браудера) Джемисоном Файерстоуном с 2008 года.

Помимо деловых взаимоотношений на почве схем с «миноритарными акционерами» Навальный и Файерстоун совместно участвовали и в публичных мероприятиях на эту же тему. Так в Вашингтоне в марте 2009 года (до смерти Магнитского оставалось чуть больше полугода) Алексей Навальный участвует в конференции «USRBC 2009», а модератором панели оказывается тот самый «начальник Магнитского» и «подчинённый Браудера» Джеймисон Фаерстоун.

Алексей Навальный участвует в конференции «USRBC 2009», а модератором панели оказывается тот самый «начальник Магнитского» и «подчинённый Браудера» Джеймисон Фаерстоун.

Но вернемся в наше время. Казалось бы, закрыла Прокуратура Швейцарии дело и на этом можно ставить точку. В том числе и на самом «Законе Магнитского». Но огромное количество юридических подводных камней, мощное сопротивление лиц и организаций, заинтересованных в русофобском законе и использующих его в своих интересах, и очень большие деньги, запущенные в антироссийскую кампанию, пока не дают такой возможности. Именно об этом я побеседовал с адвокатом Наталией Весельницкой, представлявшей Дениса Кацыва в «швейцарском деле» и не только. Именно Весельницкая уже восемь лет занимается адвокатским расследованием, как преступлений непосредственно Уильяма Браудера, так и всей гигантской международной фальсификации под названием «Дело Магнитского»:

Наталия Весельницкая, фото: Максим Гусев

Лурье:

- Что связывает Навального и Браудера?

Весельницкая:

- Я не изучала связи между Навальным, Магнитским и Браудером, но Навальный, повторяя все тоже самое, что утверждает Браудер, также далек от фактов реальной истории Магнитского, как и все те, кто повторяет эту же мистификацию. Для чего они это делают, намеренно называя Магнитского адвокатом, путая даже вид налога, который был возвращен компаниям Браудера?

Лурье:

- Но ведь Уильям Браудер заявляет, что эти компании были у него якобы похищены до того, как на их счета был возвращен налог. Кстати, о каком налоге идет речь?

Весельницкая:

- Налог на прибыль, который команде Браудера, обслуживающей сеть российских юридических лиц, пришлось заплатить в 2006 году, когда, по его же признанию, он решил вывести все активы за рубеж в связи с его уголовным преследованием в России. И самое главное: компании никто не похищал и, соответственно, Магнитский не мог ничего «расследовать». Произошла запланированная Браудером еще с мая 2007 года схема смены владельцев и директоров - начало грандиозной аферы с бюджетом для отвода глаз от другого дела. Речь идет об уголовном деле по компании «Камея», бенефициарами которой являлись американские инвесторы, и которая не входила в структуру Эрмитаж фонда и HSBC. Но именно возбуждение этого уголовного дела в мае 2007 года и стало катализатором для всей последующей аферы с компаниями Эрмитаж и политического мошенничества под названием «закон Магнитского».

Лурье: Что случилось со «швейцарским делом», ставшим основным фундаментом для «Закона Магнитского», принятого в США, Канаде и Великобритании?

Весельницкая:

- 6-го ноября мы получили уведомление о предстоящем закрытии дела, со ссылкой на 318 статью УПК Швейцарии, предусматривающей «отсутствие события либо состава преступления». Дело было возбуждено в 2011 году по заявлению «Hermitage Capital» и Браудер сразу получил статус «истца по уголовному делу». Это давало ему доступ к материалам дела и возможность влиять на ход его расследования. К тому моменту Браудер уже почти 3 года добивался официальной позиции США по этому вопросу, опасаясь расследования не в самой России, а сотрудничества российских правоохранителей с американскими. Но кроме ручных сенаторов Кардина и Маккейна его лоббисты успехов особых не добились. Нужна была сакральная, реальная фигура с реальными активами в США.

И вот тогда при поддержке журналиста «Новой газеты» Романа Анина в соавторстве с Полом Раду из «OCCRP», финансируемого Правительством США, команда Браудера, получив от одной криминальной структуры заказ на Кацыва, выливают в августе 2012 года в Сеть бессвязную схему связи между бюджетом РФ и счетами компании Кацыва – «Превезон» в Швейцарии. Почему в Швейцарии – потому, что тогда это было единственное процессуальное поле, в котором можно было закрепить такую нелепицу.

Формально на основании этой публикации Анина и Раду в «Новой газете» швейцарская прокуратура накладывает аресты на счета ГК «Превезон» - на деньги, никакого отношения не имеющие к 2007-2008 годам, полученные из легальных источников, по которым в России были уплачены все налоги. Компания «Превезон» официально владела объектами недвижимости в США, и поэтому материалы Швейцарского дела быстро оказались в США. Американскую недвижимость ГК «Превезон» сразу же объявили купленной на похищенные из бюджета России деньги, якобы обнаруженные Сергеем Магнитским. И «Закон Магнитского» одобрен! Сразу после этого Браудер, заручившись поддержкой в Штатах, направляет уже в прокуратуру США заявление о возбуждении дела против компании «Превезон» и Дениса Кацыва на основании «Закона Магнитского». Правда потом, Правительство США отказалось использовать свой же Закон Магнитского в этом деле.

Лурье:

- Ты располагаешь множеством доказательств по делу, но что дает тебе основание полагать, что за аферой с 250 миллионами долларов маячит фигура именно Браудера?

Весельницкая:

- Пожалуй, самое очевидное - документы и показания представителя головной организации Фонда «Hermitage» - «HSBC Suisse». Дело в том, что ключевым моментом версии хищения налогов из российского бюджета, изложенной Браудером, является факт «кражи у Фонда Эрмитаж трех российский компаний» путем смены их владельцев и директоров. После чего на новые счета «похищенных» компаний были зачислены средства из бюджета и выведены из страны. Так вот, задолго до того, как произошли фактические события по смене владельцев 3-х юридических лиц, Браудер просит банк «HSBC Suisse», который являлся владельцем контрольного пакета акций Фонда «Hermitage», зарезервировать 7 миллионов долларов на предстоящие судебные издержки по возврату корпоративного владения над теми самыми тремя российскими компаниями.

Здесь главный вопрос в дате. До того, как произошла смена владельцев, Браудер резервирует у своих бенефициаров денежные средства на борьбу по возврату того, что еще не произошло. Деньги были заранее зарезервированы для того, чтобы потом «титаническими усилиями», причем за счет средств своих акционеров, изображать видимость борьбы по возврату того, о чем было известно заранее.

Лурье:

- Соответственно Магнитский, работавший на Браудера, никаких расследований не проводил?

Весельницкая:

- Ну какое может быть расследование того, что сделали они сами?! И вот еще факт, который никто не оспаривает, даже сам Браудер: за последние десять лет пять человек, обладающих информацией, опровергающей легенду Браудера, скоропостижно скончались. А это уже явно не совпадение.

Лурье :

- Тогда им и сам Магнитский не нужен был живым?

Весельницкая:

- Не знаю, насколько это было спланировано, но ни одной публикации, ни одного ходатайства, ни одного заявления, ни одного прошения, ни одного поручительства за все время, что Сергей находился под стражей, со стороны его работодателей не было.

Лурье:

- Была встреча Файерстоуна и Браудера с Навальным в Вашингтоне в марте 2009 года, то есть, когда Магнитский уже сидел в СИЗО. Но и после этого Навальный, обладавший большим информационным ресурсом, почему-то не вступился за Магнитского. И Браудер его об этом не попросил.

Весельницкая:

- Я уверена, что тогда, в начале 2009 года, у них еще не была готова схема - как использовать арест Магнитского в своих целях. А к Навальному они пока еще присматривались, готовя его к будущей совместной деятельности. А если мы ещё вспомним за что посадили Магнитского…

Лурье:

- Магнитского посадили за то, что он участвовал в схемах своих же работодателей по уклонению налогов. То есть его просто бросили?

Весельницкая:

- Магнитского не просто бросили, его сдали. Налоговая в 2003 году выявила у Браудера неустойку в размере более 500 млн. руб, тогда это было 19 млн. долларов. Они пошли в суды и проиграли. Вместо того, чтобы заплатить подтверждённую судами налоговую задолженность, команда Браудера вывела все активы из страны и уехала. А налоговая передала материалы на возбуждение дела. Так и был арестован Сергей Магнитский, который по своей должности отвечал за бухгалтерскую отчетность компаний и уплату налогов. Интересно, когда мы допрашивали Браудера и задали ему вопрос: «Посили ли вы сами или через кого-то Магнитского взять вину за ваши действия на себя?», он ответил: «Я не помню».

Лурье:

- Получается, что если бы Браудер заплатил эти 19 миллионов долларов налогов, а не сбежал, то и уголовного дела бы не было, и Магнитского бы не арестовали?

Весельницкая:

- Все так. Более того, российский закон позволяет то, что даже при возбужденном деле по неуплате налогов оно может быть прекращено, если в процессе его расследования эти налоги были уплачены. Но Браудер, разумеется, ничего платить и не собирался.

Лурье:

- По версии российского следствия и врачей, Магнитский умер от обострения хронических заболеваний в тяжелой форме. Его бы вылечили бы на воле?

Весельницкая:

- Ну мы с тобой не знаем, что было бы. А что касается врачей, то по моему мнению, следствие сначала последовательно и верно вело расследование. Но после вмешательства работодателей Сергея и организации мощного давления на следствие со стороны общественности и пиар-медиа все версии не были отработаны до конца. Как только следствие затронуло причины его задержания, сразу же посыпались обращения и жалобы на полицейских, налоговиков и все то, что мы знаем из Закона Магнитского. Как не парадоксально, но дело похоронили под политическим давлением общественности, развёрнутом именно людьми Браудера. Им не нужна была никакая иная версия, чем та, что в 2010 и 2011 годах была ими придумана и объявлена.

Полагаю, что факт того, что никто не был привлечен к ответственности из медперсонала «Матросской тишины», тоже является следствием давления извне. Нельзя было вестись на популистские заявления Браудера и ряда СМИ, а дать оценку действиям и бездействиям тех врачей, на чьих руках умер Магнитский, а не тех, кто «заголосил», вызвал скорую помощь, и отправили парня в больничку. Нашли самого не виновного, полковника медслужбы Кратова. По моему мнению, если бы адекватно оценили действия и бездействия врачей «Матросской тишины», которые, видя, что им привезли человека с острой болью и бессвязной речью, оставили его одного, то такой трагической развязки не получилось бы. Не было бы «Закона Магнитского». Мы сами подарили своим врагам повод и основание, а они этим превосходно воспользовались.

Навязанная Браудером всему миру история Магнитского насквозь пронизана ложью. Лучше всех про Браудера поведал он сам, рассказывая студентам Стэнфордского университета о своих приключениях в нашей стране: «Россию я хотел «поиметь» на 10 млрд долларов».

Лурье:

- Сейчас разрабатывается и версия об отравлении Магнитского передаваемыми ему лекарствами или передачами.

Весельницкая:

- В свое время следствию не дали проверить самый основной признак любого умышленного преступления – мотив. Кому выгодна смерть Магнитского, если она была действительно криминальной? Поэтому, на этапе, когда следствие, отрабатывая версии, подошло к этой части, вокруг дела поднялась невероятная шумиха в прессе, стали составляться списки Магнитского, в общественное создание вбивалось – Магнитского убили за его расследования. Но в деле не было никаких расследований!

Лурье:

- А когда по твоим данным началась пиар-компании на имени Магнитского?

Весельницкая:

- После его смерти. Промо-версия Закона Магнитского, в которую потом эта кампания переросла, вышла в свет в чуть ли не единственной авторской статьи Билла Браудера в декабре 2009 года, после смерти Сергея, где Браудер впервые назвал его своим адвокатом-расследователем, убитым за его разоблачения. С этого момента команда Браудера начала реализовывать свой фейк под названием «Закон имени Магнитского». А до его ареста Браудер нанял лоббистов в США, которые официально зарегистрировали в его интересах лоббистскую кампанию в Конгрессе под таким масштабным названием: «О прозрачности отношений между Hermitage Capital и Российской Федерацией». Ушло у них на это три года. За это время они возбудили уголовное дело в Швейцарии, получили арест счетов моего клиента, имеющего активы в США, что и стало спусковым крючком для принятия Закона Магнитского.

Лурье:

- Какая может быть связь между интересами Браудера и США, если Браудер еще в 98-м году отказался от американского паспорта?

Весельницкая:

- Ну он же отказался от него только из-за того, чтобы не платить налоги в США. А налоги пришлось бы платить немалые из-за масштабов бизнеса, который через него устроили американские инвесторы, давшие Браудеру деньги для скупки акций российских компаний. Подчеркиваю, незаконной скупки акций, потому что до декабря 2005 года в России имелся запрет на приобретение акций «Газпром» напрямую иностранцами и ими использовалась схема подставных российских юридических лиц, реальными бенефициарами которых являлись иностранцы.

Здесь несколько версий. Первая, платят люди, которым выгодно удержание этой политической напряжённости. Сопоставляя, например, финансовые документы OCCRP, которые начали в соавторстве с Аниным из «Новой газеты» вбрасывать в информационное пространство имя моего клиента, связывая его с делом Магнитского, мы увидели, что накануне на их счетах вдруг обнаружились средства с 6 нулями. На прямой вопрос Браудеру – что ему об это известно, он от ответа уклонился.

Другая версия, это, собственно говоря, и есть те самые похищенные денежные средства из российского бюджета, которые были очень правильным образом перенаправлены в другие источники. Цель одна: не дать никому расследовать другие направления этих денежных средств. И, конечно же, нельзя забывать про тех самых американских инвесторов, деньги которых использовали здесь в России, и которым, если бы не огромное внимание, искусственно привлечённое к истории с Магницким, пришлось бы отвечать по законам США за неконтролируемые и переводы десятков миллионов долларов без какой-либо налоговой нагрузки и отчётности.

Лурье:

- А если эта история с американскими деньгами, все же дошла бы до человека, который вот-вот станет президентом Соединённых Штатов? До Дональда Трампа?

Весельницкая:

- Я не знаю, была ли моя информация доведена до Трампа или нет. Я говорила с его сыном, косвенно об этом рассказав, но, как сейчас знает весь мир, американские участники тогда посчитали информацию пустой тратой времени.

Но у меня-то история была совсем другая. Нам нужна была поддержка в Международном комитете на предстоящих слушаниях по делу Магнитского, состоявшихся в том числе и на основании фильма Андрея Некрасова, который тогда был самым большим скандалом и страхом всех союзников Браудера. На этом заседании должен был выступить Андрей Некрасов, автор нашумевшего документального фильма, который он начал снимать еще с участием Браудера. А потом, по хронологии сюжета режиссер увидел огромные дыры, просто глобальные ямы в версии, которые никак не бились. И чем больше у Некрасова возникало вопросов, тем меньше откровенничал Браудер. Закончилось это все тем, что Браудер начал просто откровенно угрожать. Ничто так не перепугало команду Браудера, как этот фильм. Некрасов несмотря на то, что он многие годы не живет в России, - человек с абсолютно русской, интеллигентной душой, я бы сказала либерально-диссидентской натурой. В итоге режиссер не отступился, а пошел дальше. Некрасов стоически выдержал, когда на которого обрушился весь либеральный бомонд.

Не знаю даже хорошо или плохо, но я изначально отказалась от знакомства с Некрасовым в тот период, когда он снимал свой фильм, но сейчас горжусь, что знакома с ним. Ему жали руки выдающиеся тележурналисты и режиссеры прежде всего за его профессионализм, за приверженность ценностям журналистики, от которой все меньше и меньше остается в наше время. Кстати, в Брюсселе, в 2019 году представитель Франции задал вопрос Браудеру – почему он не отвечает на вызов Некрасова и, если Некрасов не прав, почему с ним не судиться. Браудер не смог ничего ответить представителю Франции, за исключением фразы: «я знал, что будет вопрос от КГБ!».

Лурье:

- Давая показания в сенате США, Браудер заявил, что ты - российский адвокат Наталья Весельницкая, встречавшаяся летом 2016 года с сыном президента США Дональдом Трампом - младшим, работаешь непосредственно на Кремль. Это так?

Весельницкая:

- Я – адвокат и работаю по поручению своих доверителей, в том числе и российского бизнесмена Дениса Кацыва. Ни Кремль, ни администрация Президента, ни Правительство России, ни Генпрокуратура моими доверителями не являются. Так что Уильям Браудер в очередной соврал Сенату США.