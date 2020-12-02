«Признал умышленное уничтожение документов»: бывшая жена миллиардера Ахмедова подала в суд на их общего сына

В конце ноября в Лондоне начнется необычное судебное разбирательство: Татьяна Ахмедова, экс-супруга российского миллиардера и бывшего сенатора Фархада Ахмедова, подала иск к собственному сыну Темуру. «Адвокаты намерены заявить в Высоком суде Лондона, что молодой человек, который работает в британской столице, помогал своему отцу помешать выплатить положенные бывшей жене £453 млн», - сообщает «РБК». Речь, разумеется, идет о доли собственности, причитающейся ей после развода. Как пишут британские СМИ, речь идет, в том числе, об историческом особняке в Москве на улице Солянка, коллекции предметов искусства, включая картины Уорхола и Ротко стоимостью около 90 млн фунтов, а также денежных средствах в размере более 100 млн долларов, которые за последние годы ушли со счетов отца к сыну, а затем бесследно исчезли. «Темур фактически выступил как доверенное лицо (lieutenant) отца — помог разработать и реализовать схемы по выводу ценностей и финансовых инструментов из юрисдикций, где бы его мать могла взыскать эти ресурсы в свою пользу», - подозревает Forbes.

«НЕ ДОРОЖЕ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ»

Предыстория этой длинной судебной саги такова: Фархад и Татьяна поженились в начале 1990-ых и примерно с того же времени стали проживать в Англии. В браке у них появился сын Темур. В 2013 году Татьяна подала на развод в Лондоне из-за «поведения мужа», и в 2016 году суд постановил перечислить ей почти $600 млн - примерно треть состояния супруга на тот момент, которое Фархад Ахмедов заработал, продав свою долю в газовой компании «Нортгаз».

Фархад Ахмедов категорически отказался их выплачивать.

«Перспективы у данного судебного решения такие же, как у дырки от бублика, — никакие!» — сказал бизнесмен РБК. По его мнению, решение британского суда стоит «не дороже туалетной бумаги».

Позже он предоставил в суд документ, свидетельствующий о том, что супруги уже развелись в 2000 году в Москве, и поэтому вердикт Лондонского суда не имеет силы. Однако британский суд усомнился в подлинности документа и оставил решение в силе.

С тех пор юристы Ахмедовой ведут охоту на активы экс-супруга по всему миру: в 2018 году в Дубае была арестована яхта «Луна», которую Фархад Ахмедов купил у Романа Абрамовича за более чем $300 млн. (позже суд Дубая снял запрет на ее использование). Сейчас юридические баталии идут уже в шести юрисдикциях, где у экс-сенатора Ахмедова, предположительно, находится имущество: Великобритании, Лихтенштейне, США, Франции, России и на Кипре.

«ЗА НЕУВАЖЕНИЕ К СУДУ ПРИВЛЕКАЛИ И БОЛЕЕ КРУТЫХ»

Началу будущих судебных слушаний предшествовал десятичасовой обыск в роскошной лондонской квартире Темура.

К тому времени Темур Ахмедов «признал умышленное уничтожение» документов, которые «могут иметь жизненно важное значение» для разбирательства, что стало известно из постановления, опубликованного судом. Также судья отмечала «очевидное сокрытие им электронных устройств» и невыполнение постановлений суда.

Во время обыска были изъяты телефоны, флэшки и компьютеры. Другое резонансное решение принял 25 ноября уже американский суд в Сан-Хосе – он обязал Google предоставить юристам Татьяны Ахмедовой доступ к архиву переписки по электронной почте между Темуром и Фархадом.

«Приняв во внимание соответствующие материалы и аргументы, озвученные на слушаниях, суд постановил отклонить ходатайство Google об отмене повестки и об изменении вынесенного ранее постановления суда относительно сохранения данных», - цитирует ТАСС судью Вирджинию де Марчи.

Как комментируют юристы, долго игнорировать долго решение английского суда так просто не получится.

«Если Ахмедов категорически платить не хочет, тогда, видимо, риторика должна быть другая. Решение английского суда – это точно не клочок туалетной бумаги, - пояснил «Коммерсанту» директор московского офиса компании TaxConsulting UK Эдуард Савуляк. - Из-за неуважения к суду, прямо скажем, привлекали людей и более крутых, чем Ахмедов. Если не будет решение исполняться, то можно добиться, что 50 тыс. фунтов в день будет идти штрафа. И бегать уже с этим решением за Ахмедовым и за всеми его деньгами по всему миру. Но он, видимо, быстрее тогда сядет за стол переговоров».

Решение английского суда может сильно осложнить жизнь бизнесмена как минимум в половине стран земного шара, где они автоматически выполняются по межправительственным соглашениям. Впрочем, у России с Великобританией такого соглашения нет…

А ЕСТЬ ЛИ ДЕНЬГИ?

Как показывает практика, далеко не каждый развод миллиардеров превращается в подобный кошмар с бесконечными судебными процессами, публичным полосканием грязного белья и вываливанием интимных подробностей в СМИ – есть и немало примеров достойного поведения обеих сторон. Так, в прошлом году богатейший человек планеты по версии журнала ForbesДжефБезос, объявил о разводе с супругой Маккензи, с которой прожил вместе 25 лет. В рамках короткого процесса она получила акции компании БезосаAmazon стоимостью более $30 млрд. И в России существует немало похожих историй…

Впрочем, есть версия, что попытки Фархада Ахмедова спрятать имущество от экс-супруги могут быть связаны и с тем, что за прошедшие годы его состояние могло изрядно уменьшиться, и теперь ему попросту не хватает денег, чтобы исполнить решение английского суда. В пользу этого говорит и история с исчезнувшими 100 млн.долларов, которые Ахмедов-старший перевел на счета сына, после чего их следы пропали. Сам Темур объяснил суду, что потерял их в результате неудачных инвестиций.

Forbes оценивает состояние Фархада Ахмедова в $1,4 млрд., но не исключено, что последние инвестиции бизнесмена во многие известные отечественные компании могли оказаться не сильно удачными на фоне развернувшейся санкционной войны России, ЕС и США. Похоже, теперь он прячет оставшееся, чтобы хоть как-то свести концы с концами?