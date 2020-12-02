Радиостанция «Комсомольская правда» разыгрывает гектар земли! И тонны возможностей!

Участвуйте в новогоднем розыгрыше «Земля на миллион»!

В этот раз у наших слушателей есть уникальная возможность выиграть целый гектар земли! То есть стать практически латифундистом! Счастливым обладателем земельного участка по модному Новорижскому направлению, в 160 километров от Москвы. И ведь это не просто шанс сделаться дачником или тем паче – крестьянином. Если вдуматься, то это возможность изменить направление всей своей жизни с учетом новых предлагаемых обстоятельств, когда плодотворно работать можно где угодно, в том числе далеко от офиса на свежем воздухе. А свежий воздух – это залог здоровья, что в наши дни особенно важно.

Земельным наделом можно распорядиться по-разному – хотите организуйте ферму и пасите коз, можно развести кур или разбить сад-огород и наблюдать весной яблони в цвету. А как их вырастить – радио «КП» опять –таки в свое время подскажет – в эфире звучит множество тематических передач для любителей и устроителей загородной жизни.

Словом, мы делаем грандиозное, соблазнительное предложение, от которого никто не имеет права отказываться! В канун Нового года и Рождества могут произойти самые настоящие чудеса, на которые так настроена наша радиостанция.

Участвуйте в новогоднем розыгрыше «Земля на миллион»!

И ведь делать практически ничего не нужно. Просто зайдите на сайт radiokp.ru и оставьте заявку.

С 1 по 25 декабря 2020 каждый день ведущий Михаил Антонов будет проводить отборочные туры. А 26 декабря узнаем имя победителя! Читайте подробности на сайте radiokp.ru. И пусть «Земля на миллион» достанется именно вам!

Удачи и с наступающим, друзья!