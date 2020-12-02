На форуме «Сделано в России» обсудят увеличение онлайн-экспорта

В основной деловой программе в 12:30 состоится круглый стол «Экспорт-квест: выйти в онлайн»

9 декабря, на площадке Международного экспортного форума «Сделано в России», организаторами которого выступят АО «Российский экспортный центр» и Фонд Росконгресс, пройдут сразу два онлайн-мероприятия про экспорт по каналам электронной торговли, чтобы вместе с экспортерами завершить «марафон» 2020 года и подготовиться к новым целям и задачам в 2021 году.

В основной деловой программе в 12:30 состоится круглый стол «Экспорт-квест: выйти в онлайн», где эксперты ответят на острые вопросы онлайн-экспорта.

Сессия пройдет в формате квеста, где главный герой – это экспортер, который хочет «прокачать» свой онлайн-экспорт, а РЭЦ выступит в качестве его навигатора. Ведущими сессии станут Алексей Мурзенок, директор по развитию электронной торговли, АО «Российский экспортный центр», и Наталья Шавель, директор по экспорту компании «Белёвская кондитерская компания», которые уже активно экспортируют традиционные российские кондитерские изделия из яблок в Европу, Китай, Японию и другие страны и готовы поделиться этим опытом с аудиторией.

Экспортер пройдет 5 основных этапов, которые позволят ему успешно экспортировать свои товары через онлайн-каналы. Спикеры должны будут убедить Наталью, Алексея и, главное, аудиторию, что тот или иной сервис или площадка являются эффективным инструментом для продаж за рубеж.

В качестве спикеров в сессии примут участие Кретов Илья, генеральный директор на глобальных развивающихся рынках, eBay, Скатин Алексей, заместитель председателя правления, заместитель генерального директора по электронной коммерции, АО «Почта России», Тарасов Владимир, директор по развитию, Ecwid в России, Роки Ху, заместитель генерального директора Alibaba.com по глобальной программе «золотых поставщиков» и Тао Ша, генеральный директор, Epinduo (оператор Национального магазина российских пищевых товаров на площадке Tmall.com).

По итогам сессии зрители получат целостное представление об экосистеме онлайн-экспорта, о его различных аспектах и особенностях, а также смогут определиться с первым шагом по расширению цифровизации своего экспортного бизнеса в новом году.

«В течение 2020 года мы сделали ставку на экспортера, нашей задачей было дать необходимую информацию и инструменты, чтобы в непростой ситуации быстро сориентироваться, получить поддержку и выйти на международный рынок интернет-торговли. Истории успешного выхода или расширения объемов онлайн-экспорта в этом году – это подтверждение того, что наша ставка «сыграла». Наш «Экспорт-квест» на Форуме «Сделано в России» - это одновременно и подведение итогов и взгляд в будущее. Приглашаем все компании, заинтересованные в запуске или расширении интернет-торговли за рубеж. 9 декабря на полях Форума мы также проведем вебинар, заключительный в 2020 году, на котором поговорим про инструменты интернет-маркетинга с топовыми экспертами. Регистрируйтесь и задавайте вопросы – будет интересно», - подчеркнул вице-президент АО «РЭЦ» Сергей Вологодский.

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