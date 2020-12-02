Юрий Семин об очередном поражении «Локомотива»: «Способности игроков и тренеров я не комментирую»

Юрий Семин
Фото: Александр ГЛУЗ
Во вторник футболисты московского «Локомотива» проиграл в Лиге чемпионов «Зальцбургу» – 1:3. Клуб лишился всех шансов на попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Экс-наставник железнодорожников Юрий Семин не выдержал и ночью опубликовал пост у себя в Инстаграм.
«Футбол не обманешь! Футболом должны руководить люди, которые его любят и способные приносить ему пользу! Способности игроков и тренеров я не комментирую!», - написал тренер, с чьим именем связаны все главные достижения команды.
Мы позвонили Семину, и вот какой разговор у нас получился.
- Алло!
- Юрий Павлович, здравствуйте. Буквально на пару секунд. Вот вы пост в Инстаграм опубликовали известный уже теперь…
- Я не комментирую ничего.
- Мы не про это!
- Вообще ничего не комментирую.
- Вот, скажите, министр спорта Олег Матыцин сказал, что пора сокращать количество легионеров, ведь с ними все равно проигрываем. Вы же про это тоже говорили.
- Я не комментирую ничего.
- Тогда еще один вопрос не прокомментируйте: что делать с нашими клубами, чтобы не позориться в Европе?
- Я не комментирую.
- Тогда вот это: где молодые звезды, новые стрельцовы?
- Спасибо.
А еще мы хотели спросить Юрия Павловича, как ФК «Локомотиву», в котором он работал и главным тренером, и президентом клуба, удалось создать такую прекрасную футбольную школу. Ведь по количеству воспитанников, играющих в ведущих чемпионатах Европы, «Локо» опережает все другие наши клубы. И почему в команде до сих пор так много легионеров? Но об этом мы спросим его в следующий раз, когда эмоции от неудач его родной команды поулягутся…
ТОП-10 российских клубов, чьи воспитанники играют в ТОП-31 лигах Европы
1. Локомотив – 39
2. Спартак – 34
3. Зенит - 30
4. Динамо – 26
5. ЦСКА – 25
6. Краснодар – 14
7. Ахмат – 10
8. Рубин – 7
9. Академия им. Коноплева – 7
10. Торпедо (М) – 7…