Юрий Семин об очередном поражении «Локомотива»: «Способности игроков и тренеров я не комментирую»

Юрий Семин Фото: Александр ГЛУЗ

Во вторник футболисты московского «Локомотива» проиграл в Лиге чемпионов «Зальцбургу» – 1:3. Клуб лишился всех шансов на попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Экс-наставник железнодорожников Юрий Семин не выдержал и ночью опубликовал пост у себя в Инстаграм.

«Футбол не обманешь! Футболом должны руководить люди, которые его любят и способные приносить ему пользу! Способности игроков и тренеров я не комментирую!», - написал тренер, с чьим именем связаны все главные достижения команды.

Мы позвонили Семину, и вот какой разговор у нас получился.

- Алло!

- Юрий Павлович, здравствуйте. Буквально на пару секунд. Вот вы пост в Инстаграм опубликовали известный уже теперь…

- Я не комментирую ничего.

- Мы не про это!

- Вообще ничего не комментирую.

- Вот, скажите, министр спорта Олег Матыцин сказал, что пора сокращать количество легионеров, ведь с ними все равно проигрываем. Вы же про это тоже говорили.

- Я не комментирую ничего.

- Тогда еще один вопрос не прокомментируйте: что делать с нашими клубами, чтобы не позориться в Европе?

- Я не комментирую.

- Тогда вот это: где молодые звезды, новые стрельцовы?

- Спасибо.

А еще мы хотели спросить Юрия Павловича, как ФК «Локомотиву», в котором он работал и главным тренером, и президентом клуба, удалось создать такую прекрасную футбольную школу. Ведь по количеству воспитанников, играющих в ведущих чемпионатах Европы, «Локо» опережает все другие наши клубы. И почему в команде до сих пор так много легионеров? Но об этом мы спросим его в следующий раз, когда эмоции от неудач его родной команды поулягутся…

ТОП-10 российских клубов, чьи воспитанники играют в ТОП-31 лигах Европы

1. Локомотив – 39

2. Спартак – 34

3. Зенит - 30

4. Динамо – 26

5. ЦСКА – 25

6. Краснодар – 14

7. Ахмат – 10

8. Рубин – 7

9. Академия им. Коноплева – 7

10. Торпедо (М) – 7…