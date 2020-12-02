Украина обвиняет: Гитлер развязал Вторую мировую войну вместе со Сталиным

Никакой независимой Украины тогда не было и быть не могло. И, отступая и наступая, мы уничтожали инфраструктурные объекты единой советской страны — в интересах ее защиты Фото: EAST NEWS

Украинский постпред в Организации Объединенных Наций Сергей Кислица совершил «историческое открытие». О котором сообщил с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Выпускник факультета международного права Киевского государственного университета имени Т.Шевченко и многолетний сотрудник посольства Украины в США, господин Кислица не только поставил на одну доску фюрера Третьего рейха и главу СССР. Он также обвинил Москву в «уничтожении тысяч украинцев» в 1939-м году. И в аналогичных преступлениях «при отступлении в 1941-м»...

За комментариями «КП» обратилась к Алексею Плотникову, члену российской Ассоциации историков второй мировой войны, доктору исторических наук.

- В ООН заявлено о том, что советские войска «маршировали по территории Западной Украины» осенью 1939-го, собирая «многотысячную жатву жизней простых украинцев».

- Кроме глубокого сожаления ничего не выразишь. Эти же заявления в ООН начинают восприниматься как исходящие от многонационального народа Украины? Но это не так! Мы видим некую репродукцию измышлений правящего в Киеве режима. Полный абсурд . Власти Украины начинают вести себя хуже, чем власти Польши. Становясь одиозными даже в глазах западных партнеров.

- В сентябре 1939-го реальные, большие потери несли поляки — в отличие от украинцев?

- Это правда. Польские войска, действительно, сопротивлялись вторжению гитлеровских войск. Да, польская армия за две недели сентября была уничтожена, а правительство из Варшавы бежало уже на шестой день противостояния с Германией. В итоге кабмин сбежал после 17 сентября через Румынию в Британию. При том очаги польского сопротивления немцам были, и даже героические.

Высказывания украинского представителя в ООН, как минимум, безграмотны. Когда украинские власти берут на себя ответственность говорить за население Западной Украины и Западной Белоруссии, которые вошли в сентябре 1939-го в состав СССР — они бы спросили людей. Никакого «населения Западной Украины» не было - были «Кресы Всходни». Там велась жесткая политика полонизации, окатоличивания. С признаками геноцида и унижения прав украинского и белорусского меньшинств. Потому, например, в Белоруссии день 17 сентября 1939 года воспринимается как день воссоединения белорусского народа. На Украине при нынешней власти подобное невозможно. Хотя до 2014 года об этом можно было говорить.

- Так какие потери «понесли украинцы» при вводе Красной Армии на эти земли в 1939-м?

- Жертвы были только со стороны польских военнослужащих на этих землях. При том поляки активно сдавались в плен Красной армии, чтобы избежать самосуда со стороны местных. Потери польской армии были неизбежны, но минимальны - СССР против Польши не воевал. Мы поляков интернировали. И были незначительные стычки немецких и советских войск. Какие потери украинцев?

Польские войска сопротивлялись вторжению гитлеровских войск Фото: EAST NEWS

- Кислица в ООН также сказал про большие жертвы среди украинцев при отступлении Красной армии в 1941-м...

- В то время наша армия отступала по своей земле, по территории одной из республик Союза, Украинской ССР. Никакой независимой Украины тогда не было и быть не могло. И, отступая и наступая, мы уничтожали инфраструктурные объекты единой советской страны — в интересах ее защиты. Чтобы внешнему врагу не досталось. От имени кого этот пан вещает на трибуне ООН? Когда он говорит про тысячи погибших украинцев — это были граждане СССР, их убила война, пришедшая с запада, их убивал вермахт.

- Но все таки, говоря о сентябре 1939-го — есть ли документы о гибели мирных жителей при вхождении Красной Армии в Западную Украину?

- Таких документов я не видел. И не слышал. Были арестованы коллаборационисты, которые активно сотрудничали с польскими властями. Вообще, происходит политическая шизофрения. Воспроизводится запредельная чушь украинскими властями.

А вот мнение Михаила Мягкова, научного директора Российского военно-исторического общества:

- Про план мировой войны, который «Гитлер писал вместе со Сталиным», слышим не в первый раз.

- Тяжело слушать очередные бредни украинских политиков. Господин Кислица должен был знать, что Украина, член СССР, вошла в ООН благодаря Сталину. Там советской республике давались широкие права и полномочия. А сейчас начинается переписывание итогов Второй мировой со стороны украинской власти. То, что главный виновник этой войны — германский нацизм — было признано Нюрнбергским трибуналом. А это — один из столпов мировой организации после войны, вместе с ООН. И там четко было показано, кто агрессор, а кто жертва. Если Украина пытается подорвать мировое мироустройство — так ведь этот маятник ударит по самой Украине! Не отдаст ли она тогда свою западную часть Польше? Ну, раз они твердят про сговор Гитлера со Сталиным по поводу Польши и Западной Украины? Так мы же еще потеряли более 3,5 млн бойцов всех национальностей при освобождении Украины. А он плюет в их память, этот Кислица. Человек не знает ни истории, ни международного права. Либо делает вид.

Украина, член СССР, вошла в ООН благодаря Сталину Фото: EAST NEWS

- Однако к таким заявлениям прислушиваются в мире?

- Да, в том то и дело! Ему аплодируют в Госдепе США и в МИДе Великобритании.

- Профессиональные историки знают, что подобные обвинения — чушь?

- Профессионалы знают. И на Украине, и в Польше. Мы с белорусами и украинцами писали совместный труд о войне. Но на Украине боятся об этом говорить сегодня. Одно слово —и это грозит чем: от увольнения до уголовного дела. А могут и по голове дать на улице. Дальше можно будет услышать голоса Польши, Румынии , Чехии — и на европлощадках, и в ООН - об агрессивности СССР.

- Но если бы Красная армия в сентябре 1939 года не зашла на Западную Украину...

-... То она попала бы под нацистскую оккупацию — и сколько бы людей погибло уже тогда? А мы их спасли. Но им факты не нужны — им нужна концепция, под которую будут подгонять ту картину мира, которая способна повредить России...