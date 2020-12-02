"Нападкам Зудина подвергается до сих пор": Кудрявцева раскрыла горькую правду о вдове Табакова

Вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вдова Олега Табакова одна тянет на своих хрупких плечах двоих детей. После смерти Олега Павловича 55-летняя актриса осталась практически одна. От нее многие отвернулись, но Марина Зудина из тех, кто борется до конца.

Марина Зудина крайне редко дает интервью. Со дня смерти ее мужа Олега Табакова прошло более двух лет. Сейчас артистка все свое время отдает съемкам в кино и воспитанию младшей дочки Маши. Старший сын Павел - состоявшийся и известный актер. В душераздирающей беседе с Лерой Кудрявцевой вдова Олега Павловича со слезами на глазах призналась: "Если бы мне сказали: «Отдай жизнь, чтобы Олег Павлович был молод и здоров», я бы отдала".

Когда она встретила Табакова, то была его студенткой. Он - женат. "Марина влюбилась отчаянно, горячо, совсем девчонкой. Девушка робела перед масштабом его личности. Табаков не смог отказать себе в возможности быть счастливым, хоть и был женат. Конечно, Зудиной завидовали. Олег Павлович не был эталонным красавцем, но от его харизмы женщины сходили с ума", - размышляет Кудрявцева.

По ее словам, когда Табаков умер, Марина очень переживала. "Я видела, как нелегко ей было вспоминать о счастливых годах, проведенных с Табаковым, и в очередной раз с горечью осознавать, что все в прошлом", - цитирует Леру Teleprogramma.pro.

Зудина давно привыкла к сплетням и пересудам. "Ее столько лет ненавидели и поливали грязью, называя разлучницей и обвиняя в корысти, что Марина научилась относиться к этому философски. Олега Павловича нет с нами уже два года, однако нападкам Марина подвергается до сих пор. И те, кто молчал, когда Табаков был жив, сейчас ни в чем себе не отказывают", - делится телеведущая.

В свою очередь, вдова Олега Павловича не теряет интереса к жизни. Ведь знаменитый артист хотел, чтобы она была счастлива. "Надо жить дальше. Нельзя держаться за то, что было - нужно начинать новую жизнь", - поведала она в эфире программы "Секрет на миллион" на НТВ.