Геннадий Онищенко - о концертах Басты: Виноват не рэпер, а зрители - они могли принести оттуда коронавирус

Экс-главсанврач и академик РАН Геннадий Онищенко Фото: Михаил ФРОЛОВ

Два недавних аншлаговых концерта знаменитого рэпера Басты в Санкт-Петербурге имели печальные последствия. Ледовый дворец, где люди могли бы заниматься спортом, закрыли на три месяца, как сообщают информагентства, «за нарушение санитарных норм в период пандемии» . Плюс - «на администрацию дворца наложили штраф». Точнее, это минус - для дворцовой администрации.

«А почему же не наказали самого исполнителя? - казалось бы, резонно заучит в СМИ и такой вопрос. - Ведь рэпер Баста тоже нарушил жесткие санитарные правила».

- Если бы исполнителю, как бы он этого ни желал, не дали возможность проводить концерт, его выступление не состоялось бы, - так, несколько своеобразно, защитил рэпера первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. - Да, я понимаю жажду некоторых - «как можно больше пустить крови», но в данном случае наказывается то учреждение, в котором произошло это чрезвычайное нарушение, скажем так.

Но, с другой стороны, - напрашивается и такой вопрос: а вот те, кто пришел на этот концерт, разве они не виноваты?

- В чем же их вина?

- Они же тоже не должны сейчас, в пандемию, посещать подобные мероприятия. Это безответственно. Я не исключаю, что кто-то из их пап или мам имел привод в милицию в детском и юношеском возрасте за ношение длинных волос. Помните, как ваша «Комсомольская правда» гоняла нерадивых комсомольцев за длинные волосы?

- Неправда, наша «Комсомолка» никого за это не гоняла.

- Ах, Александр, такое погружение в историю, значит, кажется вам неуместным. Ладно.

У православных христиан начался Рождественский пост и, если кого-то не убеждают разговоры о необходимости самодисциплины в связи с коронавирусом, то, может быть, сакральная убежденность не даст нашим гражданам пойти на подобного рода мероприятия.

- Но Баста выступал ещё до начала этого поста.

- Допустим... Но надо же понимать, что все те ограничения, которые провозглашены, они разумны, они оправданы. И нужно к этому прислушиваться. Не только больших стадионов и огромных залов не стоит собирать, но и проводить встречи, которые называются неправославным словом «корпоративы».

Ведь достаточно одного часа сидения за праздничным столом, громких разговоров, не дай Бог, песен с плясками, - и вы все наверняка будете заражены коронавирусом.

- Если среди гостей будет больной ковидом, правильно?

- Поверьте, больной найдется там. В таких крупных городах, как Москва, Петербург, наверняка будет такое. И он выполнит такую, я бы сказал, коварную функцию. Сам, может быть, не болея, отправит вас на больничную койку.

И, конечно, никакие оправдания типа «нельзя, но если очень хочется, то можно», здесь не работают.

- Я правильно понял, что Онищенко любит рэп и рэперов, если он Басту защищает?

- В данном случае и руководство зала, и все те, о ком я говорил, это люди, которые организовывают убийства. Потому что наверняка кто-то из тех, кто пришел на концерт, будут заражены, придут домой, заразят своих близких, которые никуда не ходят, соблюдают все ограничения. Они заболеют и, не дай Бог, уйдут в мир иной - вот это будет на их совести. И это надо приравнивать по существу к предумышленному, спланированному убийству людей.

- Даже так? Тогда должна быть не административная ответственность, а уголовная?

- Наверное, не принимая никаких дополнительных законов, нашей прокуратуре стоило бы поразмышлять на эту тему.