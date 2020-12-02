Незадолго до авиакатастрофы Александр Колтовой успел развестись и познакомить дочь с новой избранницей

На авиафорумах пишут, что Колтового и Климову не раз видели вместе на разных аэродромах. Этот снимок сделан в аэропорту «Орешково». На фото - предположительно телеведущий и его подруга-банкирша. Фото: aviaforum.ru

С тех пор, как неподалеку от Люберец разбился самолет «Пайпер», которым управлял телеведущий Александр Колтовой, прошел почти месяц. Пилот и его спутница - экс-жена олигарха Наталья Климова - погибли на месте.

Пока следователи и эксперты авиации ломают голову, что же стало причиной трагедии, появляются новые и новые подробности личной жизни Котлового.

Когда новость об авиакатастрофе облетела все информационные ленты, сообщалось, что с коллегой Леры Кудрявцевой погибла его жена. Целая семья разбилась, сокрушались пользователи в Сети. Но довольно быстро выяснилось, что вместе с Колтовым была вовсе не жена, а любовница – сотрудница одного из московских банков.

Оказывается, незадолго до смерти мужчина тайно развелся с женой и даже успел познакомить дочку с детьми новой избранницы, сообщает сайт mk.ru.

Разбившаяся вместе с Колтовым Наталья Климова... Фото: ftad.ru

Друзья Александра Колтового признают, что его личная жизнь была тайной даже для самых близких. Многие только в день трагедии из новостей узнали, что у телеведущего была законная жена.

Тем не менее, на сайте одного из судов имеется информация, что супруги развелись еще 12 августа 2020 года. Инициатором расторжения брака был журналист. Пара смогла заключить мировое соглашение и разделить без скандалов все имущество. Женщине досталась квартира и машина, а мужчине загородный участок и другой автомобиль. Дочь жила с матерью, но отец очень активно участвовал в ее жизни.

До этого семья прожила вместе почти десять лет. Женщина была руководителем пресс-службы фешенебельного отеля, в последнее время трудится на туристической ниве.

В последние годы Александр переживал кризис, видимо, в этот момент в его жизни появилась Наталья. Ее Колтовой, как и другие подробности жизни, тоже тщательно скрывал.

Знакомые телеведущего вспоминают, что он был не робкого десятка. Если чем-то увлекался, то погружался в дело с головой. Так случилось и с Натальей Климовой.

Незадолго до смерти телеведущий развелся с женой и планировал строить серьезные отношения с Натальей Фото: Instagram.com

Мужчина планировал построить с ней серьезные отношения и обмолвился друзьям, что «нашел своего человека». Примерно за месяц до трагедии Александр запланировал поездку в Сочи, где пара встретит Новый год и познакомится с друзьями.

От бывшей жены свой новый роман журналист почему-то скрывал, про Наталью женщина узнала от дочки. После развода Колтовой успел познакомить ее с новой подругой и ее сыном.

Говорят, что человек предчувствует наступление смерти, но в данном случае никаких предвестников трагедии не было. Александр планировал 8 ноября ( 7 ноября он погиб) забрать дочку, а еще обещал экс-супруге помочь с ремонтом машины, оплатить все расходы.

Телеведущий провел в небе много часов Фото: Instagram.com

Это завтра, а пока на календаре 7 ноября, и Колтовой спонтанно решил отправиться в полет. В этот день он должен был работать, но почему-то изменил планы. Уже в полдень на «Ауди» Натальи пара приехала в Мячково. Спустя пару часов «Пайпер», на котором они поднимутся в небо, упадет.

Пока рассматриваются две основные версии ЧП - авиакатастрофа произошла из-за неисправности двигателя или по причине некачественного техобслуживания.

В пользу первой версии говорит и тот факт, что незадолго до полета собственник самолета звонил в компанию, обслуживающую самолеты, и консультировался по поводу двигателя.