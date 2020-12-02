«Зай, ты жива или нет?»: Блогер Reeflay устроил стрим на фоне бездыханного тела девушки, которая якобы умерла у него на балконе

Не удивимся, что весь этот сюжет окажется хайпом

Поздно вечером во вторник, 1 декабря, столичную полицию завалили странными звонками из разных регионов страны. Звонившие уверяли, что смотрят стрим (прямой эфир прим. ред.) блогера Стаса Решетникова (Reeflay), в кадре у которого лежит мёртвая женщина. Все это походило на розыгрыш, ведь назвать реальный адрес никто из них не мог.

Но потом врачи скорой и полиция на экране трансляции все-таки появились. Сам блогер заявил, что вызвал их его друг. Первыми в квартиру пришли медики, которых Стас встретил, не отрываясь от экрана. Вот, мол смотрите: «мёртвая лежит». Пока врачи в кадре осматривали женщину, Стас общался с подписчиками.

- Заяц мой, ты жива или нет? Валь, ты что? Я вам говорю, она как будто мертвая. Неважно, под чем она была. Она была моей самой лучшей подругой. Правда или хайп? Да, правда, - в истерике бормотал блогер.

Врачи, по словам блогера, констатировали смерть девушки. И тут он стал еще больше причитать и во всем винить себя.

- Она замерзла на балконе. Это я виноват, закрыл ее там, - стал откровенничать Стас с подписчиками.

Прямой эфир он отключил только, когда в квартиру вошли полицейские. А вот были ли они настоящими, это большой вопрос.

«Комсомолка связалась со Следственным комитетом Москвы и Подмосковья и ни в одном из ведомств пока не смогли подтвердить случай гибели женщины в прямом эфире.

Так что не удивимся, что весь этот сюжет окажется хайпом.

Тем временем подписчики блогера завалили его сообщениями с соболезнованиями в связи со смертью его подруги. По их словам, Валентина в стримах и раньше часто принимала участие. А потом ненадолго пропала из-за беременности.

- В кадре она была с животиком. Это такое горе, если умерла и она и малыш, - сокрушаются фанаты блогера.

«КП» следит за развитием событий.