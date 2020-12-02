Бродвейские театры откроются только после массовой вакцинации от COVID-19

Осенью 2021 года зрители смогут вернуться в знаменитые бродвейские театры Нью-Йорка Фото: REUTERS

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что американские мегаполисы смогут вернуться к нормальной жизни примерно через год. И только осенью 2021 года зрители смогут вернуться в знаменитые бродвейские театры Нью-Йорка.

По мнению Фаучи, о нормальной жизни можно будет говорить только в том, случае, если большая часть американского населения сделает себе прививку от COVID-19.

- Возвращение к привычным делам полностью зависит от применения вакцин, - уверен директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. – Люди должны понимать всю степень ответственности и не отказываться от вакцины, разработкой которой занимаются лучшие умы.

Фаучи уверен, что, сделав всем прививку от коронавируса весной, к осени следующего года Соединенные Штаты забудут про карантин, режим самоизоляции и ограничительные меры.

- В течение 10 месяцев 85% американского населения уже может быть вакцинирована, - сделал прогноз Фаучи. – Большая часть людей живет в больших городах, поэтому начинать надо с них.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний пояснили, что первыми вакцину от COVID-19 в США получат медработники и обслуживающий персонал лечебных учреждений. Они смогут сделать прививку уже в конце декабря.