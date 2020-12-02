Усы, лапы и хвост - вот мои антидепрессанты! Чего боятся россияне и как справляются с тревогами в пандемию

Общение с кошками спасает от депрессии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Больше половины россиян боятся инфляции и низких зарплат, каждый третий опасается новых волн заболеваемости коронавирусом. Это выяснили аналитики компании "Ромир", опросив больше 10 тысяч человек из разных регионов страны. Как выяснилось, закрытые границы тревожат лишь каждого десятого, и только 2 процента опрошенных, выглянув из-за мешка с гречкой, честно признались, что опасаются дефицита еды в магазинах.

Как россияне справляются со всеми этими страхами и тревогами? Аналитики "Ромир" нашли ответ и на этот вопрос. Самым эффективным способом борьбы с тревогами россияне назвали общение с родными и друзьями - каждый четвертый опрошенный снимает напряжение именно так. Каждый пятый в тяжёлые времена налегает на сладости - печенье, конфеты, шоколадки и торты.

Неудивительно, что в число самых популярных способов борьбы с тревогами попал алкоголь. С его помощью «лечат душу» 17% россиян, а из мужчин так и вообще каждый четвертый. Как выяснили эксперты, самая популярная выпивка, которой наши сограждане заливают тревогу - пиво и вино, следом идут водка и джин.

Также в ТОП-5 способов борьбы с тревогой - прием успокоительных препаратов и общение с животными. Кошки в качестве антидепрессантов оказались надежнее собак: усатым-полосатым отдают предпочтение 42% опрошенных, а 33% выбрали песиков.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Наши главные страхи

Рост цен, инфляция - 60%

Низкие зарплаты - 52%

Качество медицинских услуг - 44%

Рост безработицы - 42%

Кризис в экономике - 41%

Новые волны заболеваемости коронавирусом - 33%

Коррупция - 32%

Проблемы ЖКХ - 30%

Недоступность/высокая стоимость медицинских услуг - 30%

Экологические проблемы - 18%

Запрет выезда за границу после снятия ограничительных мер - 10%

Дефицит продуктов в магазинах - 2%

ТОП-5 способов борьбы с тревогой

Проводу время с друзьями или родственниками - 25%

Ем больше сладкого - 21%

Пью успокоительные препараты - 17%

Употребляю алкоголь - 17%

Провожу время с животными - 15%

По данным Ромир. Опрошено больше 10 тысяч человек старше 14 лет.

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