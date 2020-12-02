Оксана Пушкина: Домохозяйкам нужно платить зарплату

Заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Труд домохозяек должен оплачиваться. И скоро это в России могут узаконить. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

- Следующая моя законодательная инициатива – домашний труд должен быть оплачен, - заявила Оксана Пушкина. – Причем это должно касаться не только женщин, но и мужчин-домохозяев.

А раз будет официальная зарплата, люди, ведущие домашнее хозяйство, смогут сформировать будущую пенсию, а не зависеть от супруга и детей.

- Вот у меня есть сватья, она родила четырех детей. Бросила работу, естественно, муж сказал, что все ее обеспечит. И вот сейчас она говорит своим девчонкам, одна из которых моя невестка: девочки, не повторяйте моих ошибок. Если муж завтра захочет уйти от меня, то я останусь вообще ни с чем, - рассказала депутат.

Пока зарплата для домохозяек – лишь идея. Нет расчетов, сколько денег стоит платить, и какая именно часть населения окажется адресатами этих выплат.

Экспертные оценки сильно разнятся. Если подсчитать некую среднюю величину между ними, можно предположить, что в России 3,6 млн женщин занимаются воспитанием детей и ведением домашнего хозяйства. Домохозяев в разы меньше – порядка 300 тысяч. Итого, около 4 млн россиян, которые явно были бы не прочь получать за ежедневные хлопоты зарплату. Чтобы платить каждому из них 10 тысяч рублей в месяц, бюджету потребуется примерно полтриллиона рублей ежегодно. А он у нас в ближайшие годы и так будет дефицитным.

Зарплату для домохозяек уже пытались узаконить. Думская фракция ЛДПР в этом году вносила законопроект, по которому государство выплачивало бы сумму МРОТ (минимального размера оплаты труда – 12 130 рублей) одному из членов семьи, если ее общий доход не будет выше двух прожиточных минимумов в регионе. Идея не прошла.

Стоит отметить, что зарплату домохозяйкам не платит ни одна страна мира: если трудоспособный человек выбирает сидеть дома, он должен осознавать последствия.

Да и не переоценен ли домашний труд? Институт медицины и труда СССР еще в 1950-е годы проводил исследования, чтобы понять, насколько загружены советские женщины. Оказалось, что ежедневные готовка, мытье посуды, уборка и прочее можно приравнять к 5 годам на настоящем производстве. Только вот с тех пор у нас появились хорошие холодильники, пылесосы, микроволновки, стиральные машины, а у кого-то и посудомойки. Три четверти россиян живут в городах, где не нужно ни корову по утрам доить, ни на огороде каждый день горбатиться.