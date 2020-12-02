Вот вам Блинкен: будущий госсекретарь США может ратовать за улучшение американо-российских отношений

Джо Байден и Тони Блинкен (справа) Фото: REUTERS

Избранный президент США Джо Байден объявил, что назначит госсекретарем – главой внешнеполитического ведомства - Энтони Блинкена, кадрового дипломата, работавшего в администрациях президентов-демократов.

В свое время Блинкен был помощником вице-президента Байдена по делам с Украиной и Китаем. И параллельно сотрудничал с его сыном Хантером. Об этом говорят обнародованные Госдепартаментом электронные письма, которые Блинкен адресовал Байдену-младшему.

Политологи уверены в том, что Блинкен будет продолжать линию Вашингтона к сдерживанию России, которая, по мнению США, подрывает американское влияние в мире. Хотя сам новоиспеченный госсекретарь признает, что охлаждение между Москвой и Вашингтоном началось с того, что Запад не сдержал свои обещания и позволил НАТО расшириться на восток.

Журналисты нашли видеоинтервью Блинкена американской телепрограмме Frontline, вышедшей в эфир в 2017 году. Один из выпусков этой программы был целиком посвящен России. И вот что тогда говорил Блинкен:

«Мы не слушали Путина, мы разными способами демонстрировали, что не ценим эти отношения так, как следовало бы. Это разозлило Россию. Соединенные Штаты искренне стремились продвинуть интеграцию России с Западом. Мы стремились поддержать Россию. Мы хотели сильную, успешную Россию, а не слабую и сдержанную… Но мы перестали говорить на одном языке».

«Россия была хорошим партнером в решении иранской ядерной проблемы и сыграла в этом продуктивную роль».

«Для нас было очень важно противостоять тому, что делает Россия, но делать это на наших условиях, в соответствии с нашими ценностями, а не их».

«Если мы начнем ссориться с Россией по военным соображениям, она начнет расти по спирали - мы добавим больше оружия, они поставят больше оружия. И в этой игре мы всегда были бы позади. Не надо вступать в набирающую обороты модель «око за око», а надо нанести удар по слабой стороне России – по ее экономике».

«Барак Обама сделал предупреждение, что, если вмешательство России не прекратится, то это будет иметь серьезные последствия. Обама считал, что самый эффективный способ заставить россиян прекратить то, что они делают, - это напрямую противостоять им, и именно это он и сделал».

«Я никогда не видел никого лучше, чем Путин. Он требует четкого, осознанного, скоординированного ответа не только со стороны Соединенных Штатов, но и со стороны наших партнеров по всем направлениям».

«Россия выйдет из конфликта сильной страной. Мы выйдем ослабленными. Теперь можно надеяться, что когда-нибудь мы сможем вернуться в то время, когда отношения между Соединенными Штатами и Россией будут партнёрскими, когда мы будет работать действительно вместе. Это актуальный вопрос для США в будущем».