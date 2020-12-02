Как ребенку воплотить идею, способную улучшить мир вокруг?

В России открыт прием заявок на конкурс детских стартапов «Большое начинается с малого», организованный Yummy United и Фондом «Сколково». Проект призван выявить и помочь развить детские идеи, которые смогут улучшить жизнь людей.

Организаторы предлагают детским командам придумать то, чего еще нет в их городе, поселке, районе, деревне, что будет полезно и важно для людей вокруг. Идеи могут включать самый широкий спектр преобразований: digital-решения, объекты городской среды, события, инициативы в образовании, идеи для социальной сферы и так далее.

К участию приглашаются команды из 3-5 детей от 8 до 12 лет и взрослого наставника (родителя или педагога). Чтобы подать идею на конкурс, командам необходимо снять короткое видео (не более 3 минут) и рассказать, что предлагает изменить команда, почему данная проблема имеет значение, как идея поможет решить эту проблему, что нужно сделать для реализации идеи?

Прием заявок открыт до 10 января 2021 года на сайте конкурса yummy-united.ru/yummyunitedskolkovo. В конце января будет объявлен шорт-лист участников конкурса. Команды, вышедшие во второй тур, получат уникальную возможность доработать свою идею с приглашенными экспертами «Сколково», а затем представить её жюри конкурса. Экспертами проекта выступят представители крупных компаний, стартапов, инновационных бизнесов, а также венчурные инвесторы и руководители холдингов.

Жюри выберет финалистов конкурса, их идеи будут размещены на краудфандинговой платформе. Идея, собравшая больше средств, станет победителем и будет представлена командой на крупнейшей стартап-конференции в России и СНГ Startup Village 2021 в Сколково, а после воплощена в жизнь при поддержке организаторов конкурса. В октябре 2021 года в рамках московского международного форума инновационного развития Открытые инновации будут представлены результаты реализации проекта.

Вне зависимости от того, войдет команда в шорт-лист конкурса или нет, все дети-участники проекта «Большое начинается с малого» будут приглашены участвовать в отборе в Детский Совет директоров Yummy United и получат шанс стать директором настоящей международной компании.