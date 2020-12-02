Повысим градус: запрет на продажу алкоголя покупателям в нетрезвом состоянии отменили

Что теперь будет, догадаться несложно. Хмельные покупатели заполонят торговые ряды, возмущенные трезвенники начнут жаловаться в интернет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трезвенники в шоке — со 2 декабря снимается запрет на продажу алкоголя покупателям, которые уже под градусом. Это одна из норм советского времени, которые решено убрать из законодательства в рамках регуляторной гильотины. Да что там трезвенники — наши эксперты, которые обычно вполне лояльно относятся к умеренному и уместному потреблению алкоголя, тоже не в силах скрыть удивления.

- Я категорически против того, что этот запрет отменили! - сказал «КП» директор Центра изучения федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. - Человек в состоянии алкогольного опьянения несет потенциальную опасность для окружающих и самому себе. Не должно быть продажи алкоголя людям в нетрезвом состоянии. Достаточно того, что от человека исходит ощутимый запах, что человек шатается, - если это есть, то никакой ему продажи!

С другой стороны, кто ж не знает: взяли, не хватило, послали гонца, а ему, бывало, принципиальная продавщица от ворот поворот. Теперь этого не будет - хорошо же!

- Ничего хорошего! - не унимается Дробиз. - Не хватило — значит, надо было больше затариваться, с запасом. Или у магазина трезвого товарища попросить купить. Это хоть как-то дисциплинировало.

Что теперь будет, догадаться несложно. Хмельные покупатели заполонят торговые ряды, возмущенные трезвенники начнут жаловаться в интернет, политики учуют общественные настроения...

- Геннадий Онищенко или «Трезвая Россия» не упустят возможности подхватить эти настроения и инициируют новый закон о запрете продажи алкоголя лицам в таком состоянии, - подытоживает Дробиз. - То есть вполне может быть, что очень скоро вернемся к прежнему порядку.

И возврат уже начался. Например, «Комсомолка» писала об отмене жалобных книг. Так вот — в магазинах и аптеках их не будет, гильотина сработала, но с 1 января 2021 года такие книги должны будут появиться в ресторанах и кафе — таковы новые правила для общепита. Так что все разумное возвращается.

Что еще отсечет регуляторная гильотина:

- Трудотерапия для пациентов психиатрических лечебниц

- Сеансы ультрафиолета для обделенных солнцем жителей Заполярья

- Рецептуры для школьных и производственных столовых, утвержденные в 1973 г.

Всего под «регуляторную гильотину» попало 305 нормативных документов времен СССР.