Исхудавшая Анастасия Волочкова стала копией Светланы Светличной

Анастасия Волочкова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анастасия Волочкова на днях вернулась в Москву, проведя незабываемые дни на берегу Индийского океана. На свои любимые Мальдивы балерина улетела вдвоем с таинственным женихом по имени Олег. Там влюбленные много спали, нежились на пляже и набирались сил. Вернувшись в Москву, артистка с головой погрузилась в работу.

Анастасия Волочкова на днях приняла участие в эфире одной из программ. Появившись в студии в супер-мини, балерина поразила своим видом. Еще больше похудевшая звезда стала копией Светланы Светличной.

Волочкова разместила эффектное фото в блоге. В кадре она предстала в непривычном для себя образе. Без шпагата. Однако Насте начесали волосы и сделали прическу, как у Светланы Светличной. Поклонники в соцсетях ахнули, заявив в один голос - "Настя - копия Светличная".

Многие также переживают из-за чрезмерной худобы кумира. Как известно, танцовщица есть один лишь шпинат, иногда позволяя себе вареную курочку и яичко.

Стоит отметить, что Анастасия даже во время отдыха на курорте соблюдала диету. "Утром съедаю полчашки овощного острого бульона. Вечером меня ждут два вареных всмятку яйца. И, может днем, если проголодаюсь, ем зеленый салатик", - хвасталась своей голодной диетой знаменитость.

К слову, на Мальдивы она прилета в 17-й раз. Артистка так сильно любит этот экзотический курорт, что готова возвращаться сюда снова и снова, не жалея сил и средств. К примеру, этот отпуск обошелся звезде в миллион рублей. Только за шикарную виллу на одном из островов она платила по 50 тысяч рублей за ночь.