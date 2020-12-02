Продолжительность пожароопасного периода в России выросла из-за климатических изменений

На сегодняшний день пожароопасный сезон еще не закончен

Пожароопасный период теперь длится практически весь год, констатировал начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Кривошеев. Он также обозначил тренды последних лет, о которых говорит статистика по лесным пожарам.

«Если раньше пожароопасный сезон в среднем 7-8 месяцев на территории Российской Федерации продолжался, сейчас мы вошли практически в круглогодичный цикл. Первый пожар того же 2018 года 7 января, последний – 26 декабря. Если говорим о 2019 годе, то первый пожар 4 января, последний – 26 декабря. 2020 год тоже не стал исключением: первый пожар возник уже 8 января и на сегодняшний день в ряде субъектов пожароопасный сезон еще не закончен, небольшие пожары возникают, - объяснил Николай Кривошеев. – Всё большее количество термических аномалий мы регистрируем в северных широтах нашей большой страны. Также в этом году статистика именно природных явлений чуть больше к уровню прошлого года: 25% - это причины именно природного характера, в первую очередь грозовые разряды».

Это значит, что снизилась роль человеческого фактора как частой причины лесных пожаров. Об этом же ранее говорили и эксперты. При этом растет и вклад жителей страны в восстановление лесов. Как рассказала гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, об этом можно судить по масштабным кампаниям этого года – «Сохраним лес» и «Сад памяти».

«Всероссийской акции «Сохраним лес» удалось объединить людей практически всех возрастов и профессий. Только за три месяца было высажено около 42 млн деревьев. Это масштабный вклад в экологию наших людей. Очень радостно, что медийные лица всё больше и больше присоединяются к этим акциям, большой вклад делают волонтеры».

Продолжается и работа по формированию фонда семян. О ней рассказал директор ФБУ «Российский центр защиты леса» Виталий Акбердин.

«В настоящий момент в Федеральном фонде хранятся более 13 тонн семян. За последние годы нами была оказана помощь 19 субъектам федерации. Из фонда было отпущено более 10 тонн семян хвойных растений. На территории России расположены 45 семенных станций, которые занимаются проверкой семян на всхожесть, на патогены и так далее. Сейчас устанавливается 46 лесосеменная станция в Республике Крым».

Федеральный фонд семян лесных растений необходим для лесовосстановительных работ в регионах страны в случае стихийных бедствий, катастроф или для помощи тем регионам, где возможности для заготовки семян ограничены – в том числе для посадок после лесных пожаров.

Ущерб от большинства крупных лесных пожаров вряд ли можно считать реальным, поскольку чаще всего такие пожары происходят на труднодоступных территориях, считает руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

«Этот ущерб на тех территориях, где лес трудно рубить и вывозить, скорее, теоретический. Неизвестно, когда этот лес мог бы быть использован в хозяйственных целях. При этом на месте сгоревших скоро вырастут новые деревья, причем молодые леса более продуктивны в связывании углерода из атмосферы – они быстрее набирают массу», - пояснил свою мысль эксперт.

Однако сгоревший лес – это не только экономические потери, обращает внимание руководитель общественной инициативы Пожар.ру Анна Барне (Баскакова).

«Это еще и отравленный дымом воздух, погибшие экосистемы, а порой и погубленное здоровье людей. Многие свидетели пожаров 2010 года в Подмосковье до сих пор с ужасом вспоминают дым от лесных пожаров, который заволок Москву».

Горевшие в 2010 году в Московской области торфяники действительно превосходят по ущербу все кажущиеся столь впечатляющими пожары на удаленных территориях за много лет, соглашается директор Института лесоведения РАН Андрей Сирин.

«Из-за того, что пожары происходили на густонаселенной территории, а выбросы вредных веществ при таких пожарах существенно больше, дополнительная смертность тогда составила порядка 50 тыс. человек, а общий экономический ущерб оценивается от $100 млрд долларов (до 1% ВВП)», - оценивает эксперт.

И добавляет: в России около 1/5 территории и около 1/3 всего лесного фонда приходится на торфяники, и, если пожар становится подземным, его не только сложнее и дороже тушить, но и ущерб от него лесу и экологии существенно больше. Поэтому решение разделить лесные угодья на зоны охраны и зоны контроля Андрей Сирин считает правильным.

«Если мы сконцентрируемся на предотвращении и ликвидации пожаров в густонаселенных районах, это в результате даст гораздо больший экономический эффект, чем равномерное размазывание усилий по всей территории».

В этом году государственные лесные инспекторы выписали 418 млн рублей штрафов за нарушения правил пожарной безопасности в лесу. По правонарушениям, которые могли привести к возникновению лесных пожаров, составили 17,6 тыс. административных протоколов, уточнили в Рослесхозе.