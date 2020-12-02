"Пробежала 20 километров, и тут мне звонят - у вас Ковид": Оксана Пушкина рассказала, как перенесла коронавирус

Заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина на радио "Комсомольская правда". Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Известная телеведущая и депутат Госдумы Оксана Пушкина в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала, как переболела коронавирусом. Она попала еще в первую волну, сейчас организм вырабатывает антитела к заразе, но Пушкина все равно осторожничает и носит в общественных местах маску.

- Я бегаю и в тот день, 10 мая, как обычно пробежала свою двадцатку (20 км – Ред.). И тут мне позвонили из Роспотребнадзора сказать, что накануне я сдала положительный тест, - вспоминает депутат. – Я не поверила поначалу, но мне сказали не хорохориться и предложили что-нибудь понюхать. И тут я осознала, что ничего не чувствую.

КТ показало, что у Пушкиной поражено 25% легких. Вечером того же дня, когда ее состояние ухудшилось, женщину госпитализировали.

- И правильно сделали, - уверена Пушкина. – Мы были в первой волне, когда никто толком не понимал, чем нас лечить. Глотала пилюли от малярии. Вырубилась печень, калий совсем упал, а это то, что отвечает за работу сердца. Вот как коронавирус проявляется: ты не можешь фен поднять, чтобы высушить волосы. Дичайшая слабость, оттого что легкие перестают в нормальном режиме перекачивать кислород.

Впрочем, Пушкина благополучно поправилась. И даже сделала спустя полгода анализ на антитела – они оказались на том же уровне, что и сразу после выздоровления.

- Я не из тех патриотов, которые говорят, как у нас все замечательно, - призналась Пушкина. – В медицине огромное количество проблем. И я сама сейчас в ручном управлении устраиваю всех по больницам. Звоню главам регионов, губернаторам. Потому что во всех соцсетях полно сообщений: температура 39 третий день, «скорая» не едет. Хорошо еще, что я человек публичный, статус помогает. Думают, наверно, попробуй ей не помочь, на всю страну расскажет. А я и так рассказываю.

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