Даже легкий коронавирус может состарить на 10 лет

Полный список осложнений после ковида насчитывает 170 наименований. Фото: Shutterstock

Преждевременное старение организма – одно из вполне вероятных последствий ковида, перенесенного даже в средней и легкой форме. Этим наблюдением поделилась с агентством РИА Новости известная ученый – биолог из американской Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. По словам Анчи у людей старше 40 лет заметны такие постковидные последствия, как жировой гепатоз печени (нарушение обмена веществ в клетках - Ред.) и жировое перерождение ткани поджелудочной железы, что обычно бывает у людей после 60 лет. В целом же Анча Баранова говорит о том, что ковид «забирает ресурсы и приближает старость». Неужели даже легкий ковид без температуры способен повлиять на работу ключевых для жизнедеятельности органов? «Комсомолка» спросила экспертов, врачей и ученых.

Увядает не только печень, но и мозг

Юлия Юсипова, врач, специалист по антивозрастной медицине, автор книги «Дорожная карта к долголетию»:

- Буквально несколько недель назад появилось сообщение от исследователей королевского колледжа в Лондоне, которое касается постковидных осложнений. Согласно данным мобильного приложения Covid Symptom Stydy, которое проанализировали ученые, до 60 тысяч человек в Великобритании, вероятно, будут испытывать долгосрочные последствия перенесенного ковида. Полный список осложнений насчитывает 170 наименований. У подавляющего большинства людей, наблюдались различные неврологические симптомы - сенсорные изменения - нарушение обоняния, сложности с памятью, концентрацией и вниманием, расстройство сна, гинекологические изменения, мышечные боли, респираторные нарушения, симптомы ЖКТ и другие.

Врач функциональной и антивозрастной медицины Юлия Юсипова. Фото: yusipova.com

К сожалению, пальма первенства среди постковидных осложнений принадлежит неврологическим симптомам. Из этого ученые делают довольно громкие заявления, о том, что коронавирусная инфекция приводит к старению мозга, которое делает людей старше своего возраста примерно на 10 лет.

Чем коронавирус похож на болезнь Альцгеймера

- Обонятельные луковицы и вся зона головного мозга, связанная с обонянием, - ключевые для понимания, насколько «состарился» мозг. Обоняние ухудшается при болезни Альцгеймера, например. Есть тесты, которые позволяют определить, насколько у человека ухудшилось обоняние, и в соответствии с этим выставить категорию дементного состояния (деменция – устойчивое снижение памяти, внимания, концентрации, связанное с возрастом, - прим. ред.), - продолжает Юлия Юсипова. - Ситуация с так называемым «постковидным состоянием» действительно не очень хорошая. Бравада, мол, лучше переболеть в легкой форме, не защищаться, опасна. Мы не знаем, к чему может привести легкая форма болезни.

- Юлия, если под угрозой мозг, то получается, что даже легкий ковид небезопасен?

- На мой взгляд, старение мозга – действительно более серьезная составляющая этого «постковидного состояния», чем болезнь печени. Печень очень хорошо восстанавливается. Тот же жировой гепатоз, жировая дистрофия печени, - с этим можно работать. С восстановлением поджелудочной железы дела обстоят сложнее, а с мозгом – еще сложнее. Уже появились научные публикации о том, что вирус все-таки действительно попадает в головной мозг. Есть информация, согласно которой люди, к сожалению, не могут после коронавируса вернуться к своей работе, особенно если она связана с принятием решений.

Почему у переболевших короной выпадают волосы

- Можно ли сказать, кто в группе риска «постковидных осложнений»?

- Точно можно сказать, что у детей до полового созревания почти не бывает осложнений, а вот старше, и особенно начиная с 30 лет, постковидные последствия уже возможны. Такое состояние, как «постковидная депрессия» сейчас тоже наблюдается, она вполне вероятно связана с системным воспалением в организме и с воспалением головного мозга. Кстати, с этим же связано и выпадение волос у перенесших ковид. И мне запомнилось видео актрисы Алисы Милано (ситком “Кто здесь босс?” - авт), которая сняла, как у нее клочьями выпадают волосы, и опубликовала это видео в соцсетях как призыв к людям носить маски в общественных местах и соблюдать меры предосторожности. Важно понимать, что эти меры не утратили своей актуальности и сейчас.

Пальма первенства среди постковидных осложнений принадлежит неврологическим симптомам. Фото: Shutterstock

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Геронтолог Алексей Москалев: Еще рано однозначно говорить о преждевременном старение при COVID-19

Свое мнение по этой теме мы попросили высказать доктора биологических наук, профессора РАН, Алексея Москалева известного специалиста по геронтологии.

- На данный момент у нас есть данные о том, что по индексу старческой хрупкости (возрастная уязвимость к стрессу, нехватка сил организма к выздоровлению, - прим. ред.) можно предсказывать риски печального исхода от ковида, но это вполне очевидная вещь, а вот исследований на тему того, что старятся молодые люди, я не знаю, - говорит профессор Москалев. - Вопрос что такое преждевременное старение – тоже достаточно дискуссионный. Анча Баранова упоминает ожирение печени и жировое перерождение поджелудочной железы, но исследования замеряющие влияние именно COVID-19 на эти процессы мне не встречались. Ведь здесь много параллельных процессов. Важно учитывать и то, что если до пандемии коронавируса люди ходили в день 10 – 15 тысяч шагов или посещали спортзал, то после ковида у них показатели физической нагрузки меняются. Изменение обоняния и восприятия вкуса во время болезни тоже могли быть причиной, которая привела к формированию новых пищевых привычек и это стоит учитывать, как и фактор длительного стресса. Я бы сказал, что эта тема могла бы стать полем для развернутых исследований дальше, но сейчас что-то утверждать еще рано.

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