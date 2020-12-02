Антон Долин объяснил увольнение из «Вечернего Урганта», гниение стиля Никиты Михалкова и дар Саши Петрова

Кинокритик Антон Долин в телешоу "Вечерний Ургант".

Главный, как настаивал более восьми лет Иван Ургант, кинокритик страны Антон Долин с некоторых пор в «Вечернем Урганте» не появляется. При этом он продолжает работать на ниве кинокритики, редактировать журнал «Искусство кино», читать лекции и модерировать премьеры. Для ютуб-блога «Вдудь» Долин провел подробный ликбез по масскульту.

Про уход из «Вечернего Урганта»

«Когда я приходил в программу, то не особо верил, что все получится. Они мне были не нужны, я им был не особо нужен. То, что мы друг другу понравились, уже было странно. Еще более странным было то, что я там удержался. Делал очень провокационные вещи. Ходить буду в своих шмотках — и советовать мне не смеете, в чем приходить. Вопросы репетировать тоже не буду. Хвалить фильмы канала — тоже. Меня объявляли как обозревателя радио «Маяк» (входящего в холдинг ВГТРК — прямого конкурента Первого канала; оттуда кинокритик тоже ушел в 2019 году после репортажа «России-24» о профессиональной нечистоплотности Долина: он разнес фильм «Балканский рубеж», выпущенный при поддержке ВГТРК).

Я не был сотрудником Первого канала. Ежемесячно подписывал какие-то бумажки, естественно, их не читая. Провел столько программ — получил столько денег. Деньги очень скромные. Правда, ерунда. Сначала я взял себя на слабо: смогу ли выходить перед камерами? Я никогда им не подходил. Днем я ходил на митинги в поддержку узников Болотной, а вечером появлялся на Первом канале. Но потом чаша терпения руководителя Первого канала переполнилась. Когда-нибудь это должно было закончиться.

Почему именно сейчас? Официально мне никто ничего не объяснил. Со слов других людей могу сказать, что причиной моего недобровольного ухода могла стать рецензия на фильм «Союз спасения». Мне этот фильм очень не понравился (проект выпускал как раз Первый канал). И об этой истории я предупредил некоторых сотрудников «Вечернего Урганта». Отложенная казнь»

Про Сашу Петрова

Актер Александр Петров не сходит с экранов: один блокбастер за другим.

«Мне кажется, он замечательный актер. Для определенных фильмов и жанров. Один раз видел его немного не в своем амплуа, при этом он играл немного себя, это сериал «Звоните ДиКаприо!». Когда актера много и его все снимают, он начинает всех бесить. Перестают видеть персонажа и видят актера Александра Петрова. Актер не всегда должен трансформироваться».

Про Ивана Урганта

Кадр из телешоу Первого канала "Вечерний Ургант".

«Мы работали вместе, близко знакомы не были. Мне не нравился Ваня Ургант до того, как я пришел в программу «Вечерний Ургант». Мне казалось, что это не очень остроумный фанфарон. Когда я начал ходить на программу, сказал себе: «Окей, парень, видимо, хороший. Но интервьюер он средний». А потом он за последующие годы научился многим вещам: брать интервью, разговаривать с людьми под камеру и вообще спонтанности. Я стал вслушиваться в то, как он общается и шутит — конечно, за этим есть масса неврозов. Но мне показалось, что он тонкий, одаренный, интересный человек».

Про Сарика Андреасяна

Кинорежиссер Сарик Андреасян.

«Мне кажется, что он стремится быть официантом, который приходит к зрителю с вежливым «Кушать подано!». У него очень разные фильмы. И нехватку таланта или оригинальности он компенсирует попыткой удовлетворить запрос. Все его фильмы — имитации. Имитация американского фильма («Ограбление по-американски), имитация серьезной драмы («Непрощенный»). Он все понимает про Голливуд и технически соединяет, но это не работает. Он считает себя воплощением русского Голливуда, потому и снял фильм «Защитники» — попытка сделать «Мстителей». Но все эти фильмы потом сразу же забываются, быстро исчезают. Это карго-культ, а не кино»

Про Никиту Михалкова

Никита Михалков в роли императора Александра III.

«Никита Михалков выработал авторский стиль, который в определенный момент начал живописно гнить и разлагаться — началось это в «Сибирском цирюльнике». Потом это начало расползаться метастазами. А Андрей Кончаловский не обладает авторским стилем. Он всю жизнь искал. Очень разные фильмы. И он ищущий режиссер, продолжает этот поиск. А Никита Михалков все давно нашел. Ему нравится великая Россия, Владимир Владимирович Путин, власть, где он ее имеет (Союз кинематографистов, ММКФ), звание главного русского режиссера — думаю, он в нем не сомневается — так что снимать не нужно. Как Людмила Зыкина в том анекдоте: просто ходи туда-сюда».