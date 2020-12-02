«Два мульта, чтобы просто быть собой» Принявший ислам актер из сериала «Ольга» Сергей Романович отдал «мозгоправу» 1,8 миллиона рублей

Актер Сергей Романович. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Звезду сериала «Чернобыль.Зона отчуждения» и «Ольга» Сергея Романовича кидает из огня да в полымя. То оголялся в откровенных сценах комедийных сериалов, то принял ислам, то вложился в бизнес в Турции, то потерял кучу денег, то улетел в Саудовскую Аравию, то жил в хостеле, то женился, то пересадил бороду, то ушел из кино, то запустил линию одежды, то вернулся в «Ольгу».

Словом, насыщенно живет парень! Активно ведет инстаграм, где старается делиться с подписчиками житейской мудростью: про страх провала и неудачи, «роскошь быть собой», отношения с родителями и многое другое.

А недавно актер поделился откровенной историей про путь самосовершенствования. Оказывается, недавно Романович прошел некий годовой курс «обучения» за 1,8 миллиона рублей. Судя по описанию, это был цикл консультаций по самопознанию. Цель: научиться «быть собой». В подробном посте в инстаграме Сергей уверяет, что достиг положительного результата.

- Один из главных моих недостатков - роль «Папочки» для всех окружающих, - написал актер (орфография и пунктуация — авторские). Окончательно я это осознал на своём обучении за 1.8 [значок лимона] за год. Никогда бы не подумал, что решу заплатить кому-то два мульта, чтобы научиться просто быть собой, парадокс? В чем это выражается? Да во всем. Во всех моих отношениях, начиная от родителей, заканчивая партнерами по бизнесу.

Раньше я постоянно был «спасателем» в отношениях, вечно пытался кого-то изменить, наставить, вдохновить, защитить от «суровой жизни» - короче, был не мужчиной и мужем, а Папочкой, который решит любой вопрос. Родителей, разумеется, не слушал. Считал, что я умнее, лучше во всем разбираюсь и типа «не надо меня учить». Признаюсь, до сих пор учусь быть сыном и находиться с родителями на своей роли.

Чем это чревато? Потерей энергии, денег, отношений и даже элементарного влечения к своему партнеру. Почему? Ну, как говорится, с родителями не спят.

Так что, как только ты начинаешь играть роль мамочки для своего партнера или роль папочки - появляются постоянные претензии, требования, безосновательные ожидания, ссоры и как следствие - уходит страсть, желание, теплота, любовь. Мужчина и женщина должны находить друг в друге успокоение, наслаждение и покой, а не находиться в постоянном неврозе.

В финале рассуждения Романович приходит к выводу, о том, что быть на своем месте — «это реально навык».

- Ты живешь свою жизнь, - подчеркнул актер. - Проживаешь свою роль. Живешь в роли мужчины(мужа) и строишь отношения с женщиной (женой), а не играешь роль мамочки или папочки и всю жизнь находишься в отношениях с «детьми», которых вечно нужно вдохновлять, воспитывать, подтирать сопли и решать все их проблемы. Будь женщиной. И рядом с тобой будет мужчина. Будь мужчиной. И рядом с тобой будет настоящая женщина.