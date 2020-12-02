«Он издевался, а она хохотала, да еще залетела от этого урода»: друзья рассказали о девушке, погибшей в прямом эфире блогера

Валентине, подруге блогера, было 30 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Что стало причиной смерти 30-летней беременной женщины, тело которой около часа «красовалось» в прямом эфире блогера Стаса Решетникова (Reeflay), разбираются следователи. Напомним, рано утром 2 декабря, в полицию и скорую стали звонить подписчики блогера, которым тот в прямом эфире показал мертвую подругу. Женщина еще долго лежала на диване, а сам Стас болтал о жизни с фанатами.

Позже его друг все-таки вызвал скорую. Но даже когда медики нагрянули в его съемную квартиру в Раменском районе Подмосковья, блогер продолжил вещать в прямом эфире. Трансляцию он завершил только после приезда полиции.

- По факту смерти женщины ведется проверка, - сообщила kp.ru Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Тело направили на экспертизу. По предварительным данным, следов насилия – нет. На данным момент рассматривают две версии. Первая – переохлаждение. Сам блогер в эфире рассказал, что его подруга Валентина была заперта на балконе.

- У нее проблемы с кишечником, вот я ее и закрыл, - признался подписчикам Стас.

Если это подтвердится, «звезде ютюба» придется отвечать по статье Причинение смерти по неосторожности. Вторая версия – наркотики. Судя по видео, сам Стас находился в невменяемом состоянии. Возможно, заразу он употреблял вместе с Валентиной. А иначе как объяснить, почему он так неадекватно отреагировал на смерть близкого человека и даже не потрудился вызвать скорую

Как стало известно «КП», погибшая была на 5 месяце беременности. Нам удалось пообщаться с ее бывшим парнем, который согласился на интервью на условиях анонимности.

- Что она с ним живет, я узнал сначала из этих дебильных видео. Год назад она уехала из Краснодара, говорила, что хочет Москву покорить. И теперь вот это случилось. Покорила, значит. Что ребенка ждет она сама мне рассказал, говорила, что это от Стаса, но что он не рад совсем. Думала сделать аборт. И честно, скажу, я ее не отговаривал. Они ведь там пили все что горит, а что кололи и нюхали, одному богу известно, - рассказал «КП» бывший парень погибшей.

По его словам, Валентина любила блогера, а тот лишь использовал ее для развлечений.

- Он просто издевался над ней. Есть видео, где он на нее перцовый баллончик распылил. Я когда увидел, хотел приехать руки и ноги ему сломать. Жалею, что это не сделал, - рассказал бывший парень погибшей.

Сейчас блогера опрашивают следователи. Обвинение пока ему не предъявлено.

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