Депутаты израильского парламента утвердили в предварительном чтении законопроект о самороспуске

Депутаты Кнессета проголосовали за законопроект о его роспуске в предварительном чтении. Фото: REUTERS

Депутаты израильского парламента (Кнессета) проголосовали за законопроект о роспуске Кнессета 23-го созыва в предварительном чтении.

Как прокомментировал «КП» Михаэль Бородкин, главный редактор израильского аналитического сайта Oriental Express, это голосование стало высшей точкой текущего правительственного кризиса, обусловленного противоречиями между входящими в правящую коалицию партиями.

Следует отметить, что министр обороны Израиля Бени Ганц и возглавляемый им блок «Кахоль-Лаван» выступили за роспуск Кнессета, и это несмотря на весьма пессимистичные для них опросы избирателей, показывающие, что в случае выборов представительство этой партии в Кнессете значительно сократится.

Вероятно, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, делающий вид, что выборы ему не нужны, сумел в очередной раз переиграть политического противника.

В результате, четвертые досрочные выборы подряд становятся все более реальными, хотя в настоящее время в Кнессете продолжаются попытки сформировать другое правительство. Но для этого альтернативный кандидат в премьер-министры должен получить 61 голос, а это представляется маловероятным.